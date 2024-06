Tráfego de passageiros na América Latina e Caribe registra aumento de 4,2% de janeiro a abril de 2024 Mercados com crescimento mais significativo foram o Uruguai (22,1%), seguido do Peru (21,2%) e da Colômbia (16,6%). Brasil, principal mercado da região, apresentou crescimento de 3,1% no período

O tráfego de passageiros na América Latina e no Caribe apresentou crescimento de 4,2% nos primeiros quatro meses de 2024 em comparação ao mesmo período do ano anterior, segundo dados preliminares dos principais mercados da região, reunidos pelo Conselho Internacional de Aeroportos da América Latina e Caribe (ACI-LAC).

Entre os principais mercados, os que tiveram crescimento mais significativo foram o Uruguai (22,1%), seguido do Peru (21,2%) e da Colômbia (16,6%). O Brasil, principal mercado da região, apresentou crescimento de 3,1% no período.

Comparação de abril de 2024 vs abril de 2023

O tráfego total de passageiros em abril de 2024 aumentou 3,4% em relação a abril de 2023. Os países com maior crescimento percentual em abril de 2024 em relação a 2023, foram a Colômbia (22,4%), seguida por Peru (20%), Chile (13%) e Panamá (11%). O Brasil registrou aumento de 4,6%.

Em contrapartida, alguns países registaram redução no tráfego de passageiros, com destaque para o caso do México, o segundo mercado da América Latina, que caiu 3% em abril de 2024 face ao ano anterior. No período acumulado de janeiro a abril deste ano, o México cresceu 0,4% em relação a 2023, o menor crescimento dos principais mercados latino-americanos. Analistas de mercado atribuem este declínio a vários fatores, tais como a flutuação da procura turística, a mudança nos comportamentos sazonais das viagens e as variáveis macroeconômicas que afetam tanto os viajantes domésticos como internacionais.

“Excluindo a situação atípica que tem ocorrido no mercado mexicano, a evolução do tráfego na região tem sido muito positiva. Desta forma, o que podemos constatar nestes dados preliminares é que a região apresentou, em geral, resultados notáveis nos primeiros quatro meses de 2024″, afirmou Rafael Echevarne, diretor-geral de ACI-LAC.

Sobre ACI-LAC

ACI-LAC é o escritório regional do Conselho Internacional de Aeroportos (Airports Council International) que representa os interesses dos operadores aeroportuários na América Latina e no Caribe. Atualmente, conta com 86 membros que operam mais de 340 aeroportos em 42 países e territórios na região da América Latina e Caribe.









