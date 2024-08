Tráfego de passageiros nos aeroportos da América Latina e Caribe cresceu 4,7% no primeiro semestre de 2024 Mercados importantes registaram aumento superior a 15%, consolidando um ritmo contínuo de crescimento na região Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 14/08/2024 - 16h00 (Atualizado em 14/08/2024 - 16h00 ) ‌



O Conselho Internacional de Aeroportos da América Latina e do Caribe (ACI-LAC) apresenta dados preliminares de tráfego de passageiros nos aeroportos da região em junho e no primeiro semestre de 2024. Esta informação é baseada nos dados dos aeroportos mais movimentados da América Latina e do Caribe, que juntos representam mais de 90% do tráfego aéreo da região.

Primeiro semestre de 2024

Os dados mostram que o volume de passageiros de janeiro a junho de 2024 foi 4,7% maior do que no mesmo período do ano anterior. Os países que apresentaram aumento mais significativo foram Peru, Colômbia e Chile, com crescimento de 20%, 17% e 16%, respectivamente. O Brasil, principal mercado da América Latina e Caribe, cresceu 2,6% no primeiro semestre, enquanto o México, segundo mercado da região, cresceu 0,6%. Entre os países mais significativos em termos de volume de tráfego na região, a Argentina foi o único que registrou uma diminuição no tráfego de passageiros (-3,2%).

Junho de 2024

Os dados preliminares reunidos por ACI-LAC mostram que no mês de junho de 2024 o crescimento do tráfego de passageiros na América Latina e no Caribe foi de 4% em relação a junho de 2023. Os dois principais mercados da região, Brasil e México, cresceram, respectivamente, 3,5% e 0,4% em relação a 2023.

O diretor-geral de ACI-LAC, Rafael Echevarne, destacou a importância da retomada do ritmo contínuo de crescimento do tráfego de passageiros na região e as boas perspectivas para os próximos meses.

“A região da América Latina e Caribe acelera o ritmo de crescimento do tráfego de passageiros em relação ao primeiro trimestre do ano e esperamos que os meses de julho e agosto fortaleçam o desenvolvimento do tráfego de passageiros”, comentou Echevarne. “Este crescimento é um indicativo da recuperação e do dinamismo da indústria aeronáutica na nossa região e nossa previsão é de que a tendência se mantenha positiva à medida em que nos aproximamos do final do ano.”

Sobre ACI-LAC

ACI-LAC é o escritório regional do Conselho Internacional de Aeroportos (Airports Council International) que representa os interesses dos operadores aeroportuários na América Latina e no Caribe. Atualmente, conta com 86 membros que operam mais de 340 aeroportos em 42 países e territórios na região da América Latina e Caribe.