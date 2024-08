Tráfego de passageiros nos aeroportos da América Latina e do Caribe representou 8,4% do total global em 2023 Dados reunidos por ACI mostram que os principais mercados da região tiveram volumes de passageiros acima dos níveis de 2019 Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 07/08/2024 - 20h42 (Atualizado em 07/08/2024 - 20h42 ) ‌



Conselho Internacional de Aeroportos: tráfego global total de passageiros em 2023 foi próximo de 8,7 bilhões Lucas Batista

O Conselho Internacional de Aeroportos (Airports Council International | ACI) publicou recentemente dados de tráfego aeroportuário mundial para o ano de 2023. A informação consta do Anuário de Tráfego Aeroportuário 2024, publicado por ACI World, e cujos dados são coletados diretamente de sua rede global de operadores aeroportuários e entidades oficiais da aviação civil.

Os dados do relatório indicam que o tráfego global total de passageiros em 2023 foi próximo de 8,7 bilhões, representando um crescimento anual de 30,6%, impulsionado por um ressurgimento contínuo do tráfego internacional após a pandemia. Em particular, o tráfego global se beneficiou da reabertura dos mercados asiáticos e de uma vontade crescente da população mundial de viajar, apesar das condições macroeconômicas globais.

Os aeroportos da América Latina e do Caribe movimentaram mais de 732,4 milhões de passageiros, representando 8,4% do tráfego global. O crescimento anual de passageiros em nossa região foi de 12,7%.

Quanto à carga aérea, foram movimentadas 5,8 milhões de toneladas com um crescimento anual de 1,3%. A América Latina e o Caribe representam 5,1% do tráfego aéreo global de carga.

“O conjunto de dados reunidos por ACI indica que a procura de viagens na América Latina e Caribe está aquecida. Os principais países da região em termos de volume de tráfego aéreo já operam acima dos níveis de 2019, como por exemplo o Brasil e o México, que são, respetivamente, os dois países com maior volume de tráfego da região. Ambos já registam números de passageiros próximos dos 200 milhões . Em 2023, 209,2 milhões de viajantes transitaram pelos aeroportos brasileiros e 185,8 milhões, pelos aeroportos mexicanos, embora os aeroportos mexicanos tenham registrado um volume de passageiros internacionais maior (58,4 milhões) do que os aeroportos brasileiros (21,9 milhões), afirmou Rafael Echevarne, diretor-geral de ACI-LAC.

Os 20 principais aeroportos da América Latina e do Caribe em 2023

Tráfego de passageiros:

• O Aeroporto Internacional Benito Juárez (MEX), na Cidade do México, teve o maior volume de tráfego, totalizando 48.415.693 passageiros, aproximadamente 26% do volume total do país;

• O maior aumento percentual foi registrado no Aeroporto Internacional de Buenos Aires (EZE), com crescimento de 44%;

• Entre os 20 aeroportos mais movimentados da região, seis estão no Brasil, o maior mercado da região. Juntos, os aeroportos de Guarulhos (GRU), Congonhas (CGH), Brasília (BSB), Campinas (VCP), Santos Dumont (SDU) e Belo Horizonte (CNF) tiveram uma movimentação de 112.898.238 passageiros em 2023, o equivalente a aproximadamente 54 % do tráfego nos aeroportos brasileiros.

Tráfego aéreo de carga:

• O aeroporto que registrou maior volume de carga foi o Aeroporto Internacional El Dorado de Bogotá (BOG), com 758.180 toneladas;

• O aeroporto que apresentou maior aumento percentual foi o Aeroporto Internacional de Quito (UIO), com crescimento de 14,12%;

• Três dos cinco aeroportos do México listados entre os 20 principais da região apresentaram queda no volume de cargas transportadas, o que se explica pela decisão do governo do país de transferir voos cargueiros para o Aeroporto Internacional Felipe Ángeles (NLU), que iniciou operações em 2022.

Movimentos de aeronaves:

• O aeroporto com maior volume de operações foi o Aeroporto Internacional da Cidade do México (MEX), com 363.450 movimentos;

• O aeroporto que apresentou maior aumento percentual foi o Aeroporto Jorge Newberry (AEP), em Buenos Aires, com crescimento de 22,24%.

Sobre ACI-LAC

ACI-LAC é o escritório regional do Conselho Internacional de Aeroportos (Airports Council International) que representa os interesses dos operadores aeroportuários na América Latina e no Caribe. Atualmente, conta com 86 membros que operam mais de 340 aeroportos em 42 países e territórios na região da América Latina e Caribe.