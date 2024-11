Travel Connect 2024 apresenta inovações e tendências para a gestão de viagens e de despesas corporativas Evento organizado pela agência de viagens corporativas VOLL, reuniu renomados players do mercado e recebeu 850 visitantes, em São Paulo Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 30/10/2024 - 19h32 (Atualizado em 30/10/2024 - 19h34 ) twitter

A terceira edição do Travel Connect, realizada pela VOLL, maior agência de viagens corporativas digital da América Latina, reuniu nesta quinta (24/10), 850 pessoas, o dobro da edição anterior. Subiram ao palco altas lideranças de grandes empresas do mercado, como iFood, Google, Itaú Localiza, LATAM Airlines e Mastercard. Com o objetivo de conectar líderes ao que há de mais atual no setor de gestão de viagens e despesas corporativas, a partir de um repertório exclusivo, o tema central foi “Conexões reais na era da Inteligência Artificial”.

A apresentação do evento foi comandada pela jornalista Camila Lobo e pela cofundadora e Diretora de Novos Negócios da VOLL, Jordana Souza, que comentou sobre o tema desta edição 2024. “A inteligência artificial não está nas empresas para substituir pessoas, mas sim para facilitar a vida delas. Ela só vai substituir quem não souber usá-la, por isso traçamos o Travel Connect — pensando em oferecer atualização e novidades para os profissionais que estão liderando a transformação do nosso mercado”, disse.

Também esteve presente no palco do evento, Marcos Gurgel, Chief Evangelist Officer do iFood, cargo que ganhou notoriedade na Apple, quando Guy Kawasaki se dedicou a “evangelizar” os fãs da marca nos anos 90, recuperando o culto ao Macintosh. Executivos com essa função atuam como embaixadores do produto, serviço ou negócio. Gurgel falou sobre Inteligência Artificial e as aplicações no trabalho, seja por iniciativa individual ou pela empresa. Ele ainda apresentou cases e contou sobre como o uso da IA, somando todos os projetos, já representa 30% do lucro da companhia. “É preciso testar, fazer exercícios de aplicações de inteligência artificial, experimentar, errar e então acertar. Não importa se é máquina, a questão é se está ou não resolvendo o meu problema”, afirmou Gurgel.

Em um painel sobre o futuro da gestão de despesas e pagamentos corporativos, o Diretor de Negócios da VOLL, Luiz Moura, conversou com o Vice-Presidente de Produtos Corporativos de Viagens e Despesas da Mastercard, que veio Londres, Ross Haris, e com Roberta Valle, Vice-Presidente de Varejo e Comércio da Mastercard. Harris comentou sobre como as leis e regras em torno do uso da tecnologia e proteção de dados têm favorecido a gestão responsável de despesas corporativas, elevando ainda mais os padrões de governança. Da perspectiva brasileira, ele acredita que a ampla digitalização do mercado doméstico é favorável ao ampliar o acesso a dados com responsabilidade. “Quanto mais informação, mais insights temos e somos capazes de pivotar o negócio em tempo real, instantaneamente, além de reverter e mudar alguma decisão, caso necessário”, afirmou.

‌



A companhia multinacional norte-americana de serviços financeiros investiu, nos últimos anos, 7 bilhões de dólares em empresas que podem fornecer cada vez mais soluções inovadoras ligadas à segurança, como biometria e IA, contou Roberta. Ela explica que à medida que a variedade dos meios de pagamento aumenta no Brasil, a segurança digital tem se tornado cada vez mais prioridade, com uso de ferramentas de detecção de fraldes e tecnologias avançadas para garantir que cada transação seja segura — como a solução corporativa criada na parceria entre VOLL e Mastercard. “Esses controles e visibilidade são possíveis por meio de customização, como por exemplo controle de limites de gastos, e acesso em tempo real das transações, o que eleva a confiança das empresas brasileiras”, afirmou Roberta.

A Head de Travel do Google, Daiane Dunka, trouxe os avanços da inteligência artificial para o centro do debate e apresentou levantamentos internos da gigante de tecnologia, como uma pesquisa recente que mostrou que 92% dos brasileiros já conhecem IA, 68% já diz ter experimentado e, 32% declara que usa com frequência. “Isso é muito poderoso porque dá oportunidade para que sejam criados novos recursos e processos, além de dar a chance para as pessoas executarem suas tarefas e desejos com rapidez e economia”. Ela ainda aconselhou: “o que precisamos para evoluir é unir a humanidade que vem das pessoas com o poder da tecnologia. Não tenham medo dela, usem-na com sabedoria”.

‌



Ao se apropriar da tecnologia, sem dispensar as vantagens do capital humano, o Itaú conquistou uma verdadeira transformação inteligente. No painel com a participação de Aline Maia (IGA), Henrique de Aquino (Itaú BBA), Mariana Romeiro (Itaú) e Thiago Paulino (IGA), foram compartilhados os resultados da economia com viagens corporativas em um ano, no Itaú. “No ano passado o Itaú reportou o melhor índice de eficiência da história, mas eficiência não é apenas corte de custos, é investir em inovação para o desenvolvimento de processos mais ágeis e fluidos”, afirmou Mariana.

Uma das apresentações mais aguardadas do dia tratou da relação com o cliente via meios digitais e presenciais, debatida no painel de encerramento da programação com o CEO do Grupo Localiza&Co, Bruno Lasanky, e o CEO da LATAM Airlines, Jerome Cadier, que foram recebidos pelo cofundador e Diretor Financeiro da VOLL, Eduardo Vasconcellos.

‌



Para Bruno, a velocidade no acesso de informações também impacta as expectativas dos clientes, promovendo mais volatilidade no cenário. “É fundamental a empresa saber quem é, de fato, seu cliente para que os gestores possam fazer as melhores escolhas. E, normalmente as ideias não surgem de uma equipe que fica fechada no escritório, mas sim das pessoas que estão na rua e o contato que eles têm diretamente a partir do interesse do que eles precisam, como a demanda de clientes Localiza pelo uso de automóveis híbridos para reduzir custos com combustível, por exemplo”, contou o CEO da corporação.

De olho no futuro da aviação civil, Jerome falou da importância de oferecer praticidade e manter a equipe orientada a antecipar possíveis problemas, uma vez que acredita que a tecnologia não irá substituir as pessoas a bordo. “Temos investido na automatização dos aeroportos, mas a equipe dentro das aeronaves seguirão sendo fundamentais. A aceleração da personalização de serviços será cada vez mais frequente, por isso na LATAM estamos atentos ao que podemos fazer, principalmente nos momentos difíceis, como atrasos e possíveis cancelamentos. O cliente precisa receber a notícia que sua mala foi extraviada e as soluções que a companhia aérea tem para a situação, antes que perceba o fato. Esse é nosso caminho para evitar o atrito dos momentos complicados na jornada com o cliente o máximo possível”, afirmou.

Além deles, Gustavo Filgueiras, CEO do Grupo Emiliano, e Leonardo Alexander, CEO da Procurement Garage, apresentaram inovações em suas respectivas áreas durante o evento que, este ano, contou com dois espaços especialmente dedicados ao conhecimento e ao networking. A Arena de Conteúdo foi a plenária principal, oferecendo mais de 7 horas de conteúdo relevante. Já a Arena de Conexões recebeu uma feira de negócios, reunindo estandes de 30 players do mercado de turismo corporativo, produção de eventos e meios de pagamento, proporcionando um ambiente ideal para novas parcerias e oportunidades de negócios.

“Consideramos que o objetivo de conectar líderes ao que há de mais atual no mercado, por meio de um repertório exclusivo, foi cumprido. Seguiremos nos dedicando para que a edição 2025 seja ainda melhor para o desenvolvimento contínuo do setor e para que as empresas e seus gestores possam conhecer a gama de possibilidades, compreendendo como a inovação pode, de fato, se tornar um elemento mais prático e agregador no cotidiano das companhias e de seus colaboradores”, afirma o cofundador e CEO da VOLL, Luciano Brandão.

O Travel Connect 2024 teve o apoio da LATAM Airlines, Delta Air Lines, Grupo R1.Pro, holding líder do mercado de eventos que conduzirá a experiência, Pullman & Grand Mercure Vila Olímpia, TG.Mob, Alagev, Sympla, Visite São Paulo Convention Bureau, Air Europa, Sabre, Localiza&Co, TAAG, Blue Tree Hotels, BWH Hotels, Othon, Tivoli, Club Med, Quero Passagem, Itaú Gestão de Ativos (IGA), Grupo Primavera, TES Cenografia, KVConteúdo, Hot Beach Parque & Resorts, CEP, Flex Interativa, Meliá, Charlie, HCC Hoteis, Purificatta, Orí, Intercontinental, Hilton Hotels & Resorts, Azul Linhas Aéreas, Shift e dos hotéis Belmond.

A VOLL ainda promove uma série de outros eventos ao longo do ano com o objetivo de expandir o conhecimento dos gestores de viagens e despesas corporativas e elevar o nível de performance do setor em todo país.

Hoje, os mais de 700 mil usuários do app VOLL são atendidos 24/7, via canais diversos e em três idiomas (português, inglês e espanhol), por uma equipe especializada distribuída por todo o território nacional. Dentre seus clientes, destacam-se Banco Itaú, CPFL Energia, iFood, Nubank, Cogna, Grupo Soma e Andrade Gutierrez. O Travel Connect 2024 é um evento exclusivo para profissionais de gestão de viagens, facilities e procurement.

