Fumaça a bordo de avião da American deixa 3 feridos no aeroporto de São Francisco Incidente foi causado pelo incêndio em um laptop. Vídeo mostra que passageiros desrespeitaram regra de segurança determinada pela tripulação

Airbus A321 da American: incêndio de laptop a bordo Tomás Del Coro - Wikimedia Commons

Três passageiros a bordo de um voo da American Airlines no Aeroporto Internacional de São Francisco ficaram feridos na tarde de sexta-feira após serem forçados a evacuar a aeronave na pista depois que a cabine foi tomada por fumaça, informa reportagem do Los Angeles Times.

A fonte da fumaça que causou o caos era um laptop na mala de um passageiro, de acordo com a American Airlines.

Um vídeo publicado nas redes sociais pelo usuário Jan Jankai flagrou o desrespeito de passageiros a bordo que ignoraram a determinação dos comissários para iniciarem a evacuação sem pegarem os pertences no compartimento interno de bagagem.

Em uma emergência como essa, a regra diz que a evacuação deve ser feita imediatamente, e que a retirada de bagagem de mão atrasa e muito o procedimento, o que põe a vida de todos em perigo.

Enquanto os passageiros do Airbus A321 embarcavam no voo 2045 para Miami, a mala do passageiro começou a soltar fumaça, informou a American Airlines em um comunicado.

O comandante do Corpo de Bombeiros de São Francisco, Jonathan Baxter, disse: “A aeronave foi evacuada e a Brigada respondeu para extinguir a fonte de fumaça”.

Os passageiros foram transportados de volta ao terminal.

Baxter disse que três ferimentos leves foram relatados na evacuação e que um dos passageiros exigiu transporte médico.

O Aeroporto Internacional de São Francisco disse inicialmente que o incidente ocorreu enquanto o avião taxiava para o terminal, mas depois esclareceu que a aeronave estava parada no portão de embarque.

O passageiro Mati Cesario relatou ao X que o problema surgiu pouco antes da decolagem, por volta das 12h30, e que os passageiros foram forçados a escapar em rampas de emergência infláveis.

“Foi desesperador até que alguém abriu a porta do meio e conseguimos escapar, pois estávamos todos bloqueados no corredor. Algumas pessoas [ficaram] levemente feridas”, disse Cesario em seu post .

Em um comunicado, a American Airlines disse que a fumaça se originou da mala de um passageiro.

“A bolsa foi rapidamente removida por nossos tripulantes e todos os clientes saíram da aeronave”, disse o comunicado. “Agradecemos aos nossos tripulantes por seu profissionalismo e pedimos desculpas aos nossos clientes pelo inconveniente.”