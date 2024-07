Turkish Airlines apresenta luxuosa suíte Crystal Business Class Novos assentos possuem largura de 23 polegadas, oferecendo mais espaço para os pés e acesso direto ao corredor para todos os passageiros Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 23/07/2024 - 11h05 (Atualizado em 23/07/2024 - 11h05 ) ‌



A Turkish Airlines, companhia aérea que voa para mais países do que qualquer outra, revelou os detalhes de sua nova e sofisticada suíte Business Class na Farnborough International Airshow 2024, em Hampshire, no Reino Unido.

A nova suíte Crystal Business Class marca o início de uma era para viagens aéreas de luxo, sendo a primeira da Turkish Airlines a incluir uma porta de suíte ajustável e um painel de privacidade para maior conforto durante o voo. Os novos assentos possuem uma generosa largura de 23 polegadas, oferecendo mais espaço para os pés e acesso direto ao corredor para todos os passageiros. Cada suíte se encontra posicionada na janela e oferece visibilidade total da paisagem. Em linha com a identidade de marca “Flow”, da empresa, as novas suítes apresentam cores mais claras e quentes, mesa com estilo de mármore e acabamentos em ouro rosé. Inspirada na energia e na cultura da Turquia, e criada para representar a filosofia de viagem da Turkish Airlines, a identidade visual chamada “Flow” traduz a experiência do cliente, fácil, perfeita e estimulante.

A suíte continua a oferecer as melhores comodidades pelas quais a Turkish Airlines é conhecida, elevando a experiência dos passageiros. Entre as comodidades estão luzes ambiente e de leitura ajustáveis, tomadas universais, Tipo C, carregador sem fio, entrada de áudio com cancelamento de ruído, espelho ajustável, armazenamento fechado, assento ergonômico e uma tela de entretenimento de 22 polegadas.

Os novos assentos foram desenvolvidos pela subsidiária da companhia, TCI Aircraft Interiors, para criar um produto exclusivo que destaca as raízes da Turkish Airlines, utilizando couro e tecidos luxuosos, todos provenientes da Turquia.

Sobre as novas ofertas de Business Class, o Presidente do Conselho e Comitê Executivo da Turkish Airlines, Prof. Ahmet Bolat, declarou: “nossa nova suíte Crystal Business Class adicionará um novo capítulo às nossas viagens de luxo de longa distância, trazendo um novo nível de conforto e privacidade à nossa extensa rede global. O design especialmente criado complementará nossas opções premiadas de refeições a bordo, proporcionando uma experiência incomparável acima das nuvens para nossos passageiros.”

Os novos assentos, a serem apresentados nos voos transcontinentais da companhia, serão gradualmente instalados nos Airbus A350 encomendados, além de estarem incluídos nos planos de retrofit da frota de aeronaves Boeing 777.

A Turkish Airlines possui uma área de dois andares e 300m² na Farnborough International Airshow, que acontece de 22 a 26 de julho de 2024. O espaço exibe uma seleção de produtos de bordo da Turkish Airlines, bem como possui telas digitais que permitem aos visitantes descobrirem a extensa rede global da companhia aérea.