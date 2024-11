Turkish Airlines atinge lucro de US$ 1,3 bilhão no terceiro trimestre A companhia também apresentou um aumento de 4,9% nas receitas totais, em comparação ao mesmo período de 2023 Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 07/11/2024 - 14h54 (Atualizado em 07/11/2024 - 14h54 ) twitter

A empresa pretende expandir frota para 800 aeronaves até 2033 Foto: Divulgação

A Turkish Airlines registrou um aumento de 5,4% na capacidade de passageiros no terceiro trimestre de 2024, transportando 24,5 milhões de passageiros e alcançando um lucro operacional de US$ 1,3 bilhão.

Durante o período de julho a setembro de 2024, a Turkish Airlines também apresentou um aumento de 4,9% nas receitas totais em comparação ao mesmo período de 2023, atingindo US$ 6,6 bilhões.

As receitas de passageiros, que representam 84% do total, cresceram para US$ 5,6 bilhões, impulsionadas pela forte contribuição da região do Extremo Oriente. Ao mesmo tempo, a receita de carga da Turkish Cargo aumentou 47%, alcançando US$ 911 milhões, tornando-se a terceira maior transportadora aérea de carga do mundo, com uma participação de mercado de 5,7%, segundo dados da IATA.

A Turkish Airlines manteve a rentabilidade mesmo diante de desafios como a pressão competitiva e a inflação global de custos. O EBITDAR (Lucro antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização de Aluguéis de Aeronaves) atingiu US$ 2,3 bilhões, com uma margem de 35,2%, superando tanto sua média histórica quanto o desempenho de concorrentes.

Além disso, a companhia se tornou a primeira fora da China a financiar três aeronaves Airbus A350 em Yuan Chinês e, pela primeira vez, assegurou um empréstimo vinculado à sustentabilidade para duas aeronaves A321-Neo, marcando sua entrada no financiamento sustentável.

Com mais de 93 mil funcionários e uma frota de 467 aeronaves, a companhia pretende expandir sua frota para 800 aeronaves até 2033.

