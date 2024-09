Turkish Airlines celebra 20 milhões de membros do Programa Miles&Smiles Programa oferece benefícios excepcionais aos seus membros, que podem acumular Milhas em voos da Turkish Airlines e das companhias aéreas da Star Alliance Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 04/09/2024 - 18h23 (Atualizado em 04/09/2024 - 18h23 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Turkish Airlines: 20 milhões de membros do Programa Miles&Smiles Arte Turkish Airlines

A Turkish Airlines, companhia aérea que voa para mais países do que qualquer outra, acaba de atingir um marco significativo: o programa de fidelidade Miles&Smiles alcançou 20 milhões de membros. Este feito destaca os 35 anos de crescimento e inovação desde a criação do programa, em 1989.

O programa Miles&Smiles oferece benefícios excepcionais aos seus membros, que podem acumular Milhas em voos da Turkish Airlines e das companhias aéreas da Star Alliance. Além disso, os membros podem ganhar Milhas através de gastos com cartões de crédito co-branded e com parceiros do programa em diversos setores, como hospedagem, turismo, aluguel de carros e tecnologia.

As Milhas acumuladas podem ser resgatadas por passagens nas classes econômica e executiva em voos da Turkish Airlines e das companhias da Star Alliance. Também é possível utilizá-las para upgrades de cabine, franquia extra de bagagem, seleção de assento e muitas outras comodidades a bordo que melhoram a experiência de voo dos membros.

Os membros do Miles&Smiles também podem resgatar Milhas na plataforma online Shop&Miles, que opera em 19 países. Lá, é possível comprar cartões-presente, converter milhas em pontos de parceiros do programa, ou simplesmente pagar online com Milhas em mais de 100 marcas líderes.

‌



Desde a sua criação, o Miles&Smiles já emitiu mais de 20 milhões de passagens-prêmio, demonstrando sua enorme popularidade entre os viajantes.

Comentando sobre o marco de 20 milhões de membros do Miles&Smiles, o Presidente do Conselho e do Comitê Executivo da Turkish Airlines, Prof. Ahmet Bolat, afirmou: “Nossos passageiros estão no centro de tudo o que fazemos. Atingir 20 milhões de membros é um marco memorável, refletindo não apenas nosso compromisso em ser uma marca de estilo de vida dinâmica e autêntica, mas também corroborando a confiança e lealdade que nossos membros têm demonstrado ao longo dos anos. Continuaremos aprimorando a experiência de viagem de nossos clientes e, enquanto celebramos essa conquista, estamos ansiosos para introduzir ainda mais recursos inovadores e recompensas no programa Miles&Smiles no futuro.”

‌



Atualmente, o Miles&Smiles possui parceria com mais de 300 marcas globais, incluindo Booking.com, Marriot, Enterprise, Apple, Ikea, Sephora e Ticketmaster.

Sobre a Turkish Airlines:

‌



Fundada em 1933 com uma frota de cinco aeronaves, a Turkish Airlines, membro da Star Alliance, tem uma frota de 436 aeronaves (de passageiros e carga) que voam para 345 destinos em todo o mundo, sendo 292 internacionais e 53 domésticos em 129 países. Mais informações sobre a Turkish Airlines podem ser encontradas em seu site oficial www.turkishairlines.com ou em suas contas de mídia social no Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn e Instagram.

Sobre a Star Alliance: Fundada em 1997 como a primeira aliança aérea verdadeiramente global, a rede Star Alliance foi criada com a proposta de valor centrada no cliente, oferecendo alcance global, reconhecimento mundial e serviço contínuo. Desde a sua criação, oferece a maior e mais abrangente rede de companhias aéreas, com forte ênfase na melhoria da experiência do cliente ao longo de toda a jornada com a Aliança.

As companhias aéreas membros são: Aegean Airlines, Air Canada, Air China, Air India, Air New Zealand, ANA, Asiana Airlines, Austrian, Avianca, Brussels Airlines, Copa Airlines, Croatia Airlines, EGYPTAIR, Ethiopian Airlines, EVA Air, LOT Polish Airlines, Lufthansa, Shenzhen Airlines, Singapore Airlines, South African Airways, SWISS, TAP Air Portugal, THAI, Turkish Airlines e United.

No geral, a rede Star Alliance atualmente oferece 17.500 voos diários para mais de 1.150 aeroportos em 189 países. Voos de conexão adicionais são oferecidos pela Star Alliance Connecting Partner Juneyao Airlines.