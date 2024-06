Turkish Airlines destaca as regalias possíveis que muitos desconhecem

Alto contraste

Turskish Airlines: o que sua passagem aérea pode te oferecer?

Classe Executiva

Voar em classe executiva com a Turkish Airlines oferece uma experiência de viagem inigualável, repleta de benefícios. Com assentos que se convertem em camas espaçosas de até 193 cm de comprimento e 66 cm de largura, a classe executiva proporciona um conforto excepcional. Os assentos possuem apoios de braços totalmente ajustáveis e um inovador painel de controle via touchpad para desfrutar do entretenimento a bordo. Para os amantes da gastronomia, a Turkish Airlines tem um time de flying chefs especializados que preparam e servem refeições durante o voo, garantindo uma experiência culinária da mais alta qualidade. Os pratos distintos da Turkish Airlines conquistaram inúmeros prêmios, incluindo Melhor Serviço de Bordo da Europa Pela Skytrax. Além disso, os passageiros recebem fones de ouvido Denon com cancelamento de ruído ativo, proporcionando um ambiente tranquilo e relaxante durante todo o voo. Para completar a experiência, são oferecidos conjuntos de conforto e amenities cuidadosamente preparados, projetados e embalados de acordo com as necessidades individuais dos passageiros, garantindo uma viagem memorável e luxuosa. Além dos serviços de bordo, a Turkish Airlines oferece uma variedade de regalias antes e depois do voo para quem tem bilhetes da Classe Executiva. Com acesso a balcões dedicados para check-in e prioridade na recolha de bagagens com etiqueta de prioridade, os passageiros embarcam de forma tranquila e conveniente desde o momento em que chegam ao aeroporto até a sua chegada ao destino. Para aqueles com longas escalas, a companhia oferece o serviço de stopover, que inclui acomodação gratuita em hotel por até duas noites. Além disso, o Touristanbul, serviço exclusivo da Turkish Airlines, permite que passageiros com escalas entre seis e 24 horas descubram Istambul através de passeios guiados pela cidade, com destaque para seus locais históricos e culinária autêntica. Clique aqui para saber como se inscrever.

Com uma área de 5.600m², o lounge da Turkish Airlines, localizados no Aeroporto Internacional de Istambul foi projetado para criar uma experiência como nenhuma outra. Os passageiros da Classe Executiva podem desfrutar de instalações exclusivas, como suítes privativas, áreas de entretenimento, espaços de relaxamento e uma seleção de iguarias da culinária turca e internacional, proporcionando uma experiência completa e luxuosa antes ou após o voo. Além disso, o lounge da Turkish Airlines também oferece uma exposição da UEFA Champions League para os fãs de futebol, intitulada ‘A Jornada Estrelada’. Esta exposição estará em exibição até o dia da grande final do campeonato, em junho, e apresenta camisas e bolas autografadas por astros, por equipes renomadas e muito mais

Miles & Smiles Os benefícios do programa Miles&Smiles da Turkish Airlines enriquecem a experiência de voo para aqueles que buscam vantagens exclusivas nos céus. Ao se tornar membro, é possível acumular milhas não apenas durante seus voos, mas também ao fazer compras com cartões de crédito Miles&Smiles. Tornar-se membro é simples e as milhas acumuladas podem ser trocadas por passagens-prêmio, upgrades de cabine, limites de bagagem extra e uma variedade de produtos e serviços oferecidos pelos parceiros do programa. Acumular milhas é fácil: voando com a Turkish Airlines, Ana Jet ou com companhias aéreas parceiras, ou ainda aproveitando as diversas oportunidades para ganhar milhas com parceiros e compras na Shop&Miles, além de compras realizadas com cartões de crédito Miles&Smiles.

Classe Econômica Para os viajantes da classe econômica, a Turkish Airlines oferece uma série de vantagens extras que visam proporcionar uma viagem confortável e agradável. Os assentos contam com um grande espaço para as pernas de 79 cm e podem reclinar até 15 cm, garantindo uma viagem mais confortável, especialmente em voos longos. Com uma largura de assento de 46 cm, os passageiros têm espaço suficiente para se movimentar durante o voo. A experiência gastronômica é igualmente valorizada, com refeições premiadas que conquistaram reconhecimento internacional. Em voos internacionais e intercontinentais, os menus da classe econômica oferecem uma variedade de opções sazonais frescas, preparadas com ingredientes de alta qualidade, refletindo o melhor da culinária turca e internacional. Para aumentar ainda mais o conforto dos passageiros, é fornecido um kit de viagem que inclui uma máscara para dormir, tampões para os ouvidos, meias, escova/pasta de dentes e hidratante labial. Além disso, fones de ouvido são disponibilizados para todos os passageiros em voos internacionais. As regras para stopover e o serviço Touristanbul são semelhantes aos oferecidos na classe executiva, com a única diferença sendo o tempo de conexão, que deve ser de 12 horas para passageiros da classe econômica. Clique aqui para saber mais sobre os programas de Stopover e Touristanbul. Primeiro voo com a Turkish Airlines A Turkish Airlines também reserva surpresas para seus passageiros mirins. Como um gesto especial, a companhia iniciou o envio de “Certificados de Primeiro Voo” ilustrados com personagens do seu clube infantil, o H5. Estes certificados são enviados por e-mail aos pais após os voos, proporcionando uma lembrança memorável da primeira experiência aérea de seus filhos, e podem ser facilmente compartilhados nas redes sociais. Além disso, a Turkish Airlines distribui kits de viagem especialmente projetados para os pequenos passageiros, contendo itens divertidos que visam maximizar a diversão a bordo. Essas iniciativas demonstram o compromisso da companhia em tornar a experiência de viagem de seus passageiros mais jovens ainda mais especial e memorável.

Sobre a Turkish Airlines:

Fundada em 1933 com uma frota de cinco aeronaves, a Turkish Airlines, membro da Star Alliance, tem uma frota de 436 aeronaves (de passageiros e carga) que voam para 345 destinos em todo o mundo, sendo 292 internacionais e 53 domésticos em 129 países. Mais informações sobre a Turkish Airlines podem ser encontradas em seu site oficial www.turkishairlines.com ou em suas contas de mídia social no Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn e Instagram.

Sobre a Star Alliance:

A rede Star Alliance foi criada em 1997 como a primeira aliança de companhias aéreas verdadeiramente global, com base numa proposta de valor para o cliente de alcance global, reconhecimento mundial e serviço ininterrupto. Desde a sua criação, tem oferecido a maior e mais abrangente rede de companhias aéreas, com um enfoque na melhoria da experiência do cliente ao longo da viagem da Aliança.

As companhias aéreas membros são: Aegean Airlines, Air Canada, Air China, Air India, Air New Zealand, ANA, Asiana Airlines, Austrian, Avianca, Brussels Airlines, Copa Airlines, Croatia Airlines, EGYPTAIR, Ethiopian Airlines, EVA Air, LOT Polish Airlines, Lufthansa, Scandinavian Airlines, Shenzhen Airlines, Singapore Airlines, South African Airways, SWISS, TAP Air Portugal, THAI, Turkish Airlines e United. Globalmente, a rede da Star Alliance oferece atualmente mais de 10.000 voos diários para quase 1.200 aeroportos em 184 países. Outros voos de ligação são oferecidos pelos parceiros de ligação da Star Alliance Juneyao Airlines e THAI Smile Airways.









