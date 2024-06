Turkish Airlines e Air China assinam novo acordo codeshare freesale Modelo permitirá que ambas as companhias ofereçam maior flexibilidade e mais opções de viagem aos passageiros, melhorando a conectividade entre a Turquia e a China

Turkish Airlines e Air China: flexibilidade e mais opções de voos aos passageiros (Divulgação Turkish Airlines)

A companhia aérea nacional da Turquia, Turkish Airlines (TK), e a companhia aérea da República Popular da China, Air China Limited (CA), anunciaram a assinatura de um novo acordo de codeshare freesale. Este acordo, inicialmente abrangendo os voos entre Istambul e Pequim, é um marco significativo na colaboração estratégica entre as duas companhias aéreas e estabelece as bases para futuras expansões.

Este novo modelo freesale permitirá que ambas as companhias ofereçam maior flexibilidade e mais opções de viagem aos passageiros, melhorando a conectividade entre a Turquia e a China, duas nações de substancial importância estratégica. Este acordo ressalta o compromisso da Turkish Airlines e da Air China em facilitar experiências de viagem sem interrupções e fortalecer os laços bilaterais.

Além disso, espera-se que o novo arranjo impulsione o turismo e o intercâmbio econômico entre os dois países, oferecendo aos passageiros não apenas mais conveniência nas viagens, mas também novas oportunidades para interações culturais e comerciais. Ambas as companhias antecipam que esta colaboração contribuirá para um aumento significativo no tráfego de passageiros, promovendo crescimento mútuo e beneficiando a indústria da aviação como um todo.

Sobre a Turkish Airlines:

Fundada em 1933 com uma frota de cinco aeronaves, a Turkish Airlines, membro da Star Alliance, tem uma frota de 436 aeronaves (de passageiros e carga) que voam para 345 destinos em todo o mundo, sendo 292 internacionais e 53 domésticos em 129 países. Mais informações sobre a Turkish Airlines podem ser encontradas em seu site oficial www.turkishairlines.com ou em suas contas de mídia social no Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn e Instagram.

Sobre a Star Alliance:

A rede Star Alliance foi criada em 1997 como a primeira aliança de companhias aéreas verdadeiramente global, com base numa proposta de valor para o cliente de alcance global, reconhecimento mundial e serviço ininterrupto. Desde a sua criação, tem oferecido a maior e mais abrangente rede de companhias aéreas, com um enfoque na melhoria da experiência do cliente ao longo da viagem da Aliança.

As companhias aéreas membros são: Aegean Airlines, Air Canada, Air China, Air India, Air New Zealand, ANA, Asiana Airlines, Austrian, Avianca, Brussels Airlines, Copa Airlines, Croatia Airlines, EGYPTAIR, Ethiopian Airlines, EVA Air, LOT Polish Airlines, Lufthansa, Scandinavian Airlines, Shenzhen Airlines, Singapore Airlines, South African Airways, SWISS, TAP Air Portugal, THAI, Turkish Airlines e United. Globalmente, a rede da Star Alliance oferece atualmente mais de 10.000 voos diários para quase 1.200 aeroportos em 184 países. Outros voos de ligação são oferecidos pelos parceiros de ligação da Star Alliance Juneyao Airlines e THAI Smile Airways.

