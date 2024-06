Turkish Airlines é nomeada Melhor Companhia Aérea da Europa no Skytrax Awards Título saiu no prestigioso World Airline Awards 2024, também conhecido como o Oscar da indústria da aviação

Turkish Airlines: melhor companhia da Europa Divulgação Turkish Airlines

Realizada em Londres, na Inglaterra, no icônico Fairmont Windsor Park, em 24 de junho de 2024, a cerimônia do World Airline Awards concedeu diversos prêmios à companhia aérea. Além de ser reconhecida como a “Melhor Companhia Aérea da Europa”, a Turkish Airlines conquistou outros dois importantes prêmios na cerimônia: “Melhor Serviço de Catering de Classe Executiva do Mundo” e “Melhor Companhia Aérea do Sul da Europa.”

Com base nos resultados das pesquisas independentes realizadas pela Skytrax, a Turkish Airlines foi nomeada a melhor companhia aérea tanto na Europa, quanto no Sul da Europa. Esses prêmios destacam a excepcional qualidade de serviço da companhia em sua vasta rede, evidenciando a dedicação em proporcionar uma experiência de viagem confortável e sem falhas para seus passageiros. Continuando a estabelecer alto padrão nas refeições a bordo e oferecendo uma jornada gastronômica inesquecível acima das nuvens, a Turkish Airlines garantiu o prêmio de “Melhor Serviço de Catering de Classe Executiva do Mundo.”

Ao receber os prêmios na cerimônia, Bilal Ekşi, CEO da Turkish Airlines, declarou: “estamos lisonjeados por receber esses prestigiosos prêmios da Skytrax. Ser nomeada a Melhor Companhia Aérea da Europa e do Sul da Europa, e receber reconhecimento pela excelência em nosso catering de classe executiva, é um testemunho do trabalho árduo e dedicação de toda a nossa equipe. Como família Turkish Airlines, gostaríamos de agradecer aos nossos valiosos passageiros, que nos consideraram dignos desses prêmios, e à equipe da Skytrax, que tornou essa avaliação possível. Com a hospitalidade turca em nosso DNA, permanecemos comprometidos em oferecer uma experiência de viagem incomparável aos nossos passageiros e continuaremos a inovar e aprimorar nossos serviços.”

Edward Plaisted, CEO da Skytrax, disse: “parabenizamos a Turkish Airlines por ser nomeada a Melhor Companhia Aérea da Europa pela nona vez. Essa conquista notável em uma região tão competitiva demonstra que eles são os favoritos dos clientes. A Turkish Airlines repetiu sucessos anteriores ao ganhar o prêmio de Melhor Serviço de Catering de Classe Executiva do Mundo. A companhia aérea e seu parceiro de catering, Turkish DO&CO, devem estar muito orgulhosos desse sucesso.”

Com estes prêmios, a Turkish Airlines reafirma sua posição de liderança em hospitalidade, qualidade de serviço e extensa rede, que abrange mais países do que qualquer outra companhia aérea. Com a adição da rota para Melbourne, na Austrália, em março de 2024, sua rede se expandiu para seis continentes. A companhia também está comprometida com a sustentabilidade na aviação, empreendendo diversos projetos para criar um mundo melhor para as futuras gerações. A Turkish Airlines continua a manter sua qualidade de serviço exclusiva, garantindo uma experiência de viagem requintada para seus passageiros.

Sobre a Turkish Airlines:

Fundada em 1933 com uma frota de cinco aeronaves, a Turkish Airlines, membro da Star Alliance, tem uma frota de 436 aeronaves (de passageiros e carga) que voam para 345 destinos em todo o mundo, sendo 292 internacionais e 53 domésticos em 129 países. Mais informações sobre a Turkish Airlines podem ser encontradas em seu site oficial www.turkishairlines.com ou em suas contas de mídia social no Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn e Instagram.

Sobre a Star Alliance:

A rede Star Alliance foi criada em 1997 como a primeira aliança de companhias aéreas verdadeiramente global, com base numa proposta de valor para o cliente de alcance global, reconhecimento mundial e serviço ininterrupto. Desde a sua criação, tem oferecido a maior e mais abrangente rede de companhias aéreas, com um enfoque na melhoria da experiência do cliente ao longo da viagem da Aliança.

As companhias aéreas membros são: Aegean Airlines, Air Canada, Air China, Air India, Air New Zealand, ANA, Asiana Airlines, Austrian, Avianca, Brussels Airlines, Copa Airlines, Croatia Airlines, EGYPTAIR, Ethiopian Airlines, EVA Air, LOT Polish Airlines, Lufthansa, Scandinavian Airlines, Shenzhen Airlines, Singapore Airlines, South African Airways, SWISS, TAP Air Portugal, THAI, Turkish Airlines e United. Globalmente, a rede da Star Alliance oferece atualmente mais de 10.000 voos diários para quase 1.200 aeroportos em 184 países.









