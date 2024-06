Turkish Airlines é reconhecida como "Companhia Aérea Mais Sustentável" pela World Finance

Alto contraste

A Turkish Airlines, companhia aérea nacional da Turquia, continua a liderar o setor de aviação com suas iniciativas pioneiras em sustentabilidade. A empresa foi honrada pelo terceiro ano consecutivo com o prêmio de “Companhia Aérea Mais Sustentável” pela World Finance.

Diante dos desafios significativos impostos pela crise climática à indústria da aviação, a Turkish Airlines se destaca com sua plataforma voluntária de compensação de carbono CO2mission, uso de Combustível de Aviação Sustentável (SAF), produtos sustentáveis a bordo, práticas de gestão de resíduos e uma experiência de viagem sustentável oferecida aos seus passageiros.

Comentando sobre o prêmio, o Presidente do Conselho e Comitê Executivo da Turkish Airlines, Prof. Ahmet Bolat, afirmou: “Receber o prêmio de Companhia Aérea Mais Sustentável pelo terceiro ano consecutivo é uma prova de nossa dedicação à sustentabilidade e à gestão ambiental. A Turkish Airlines tem como meta estratégica se tornar uma das três principais companhias aéreas do mundo em termos de digitalização. Em linha com nosso compromisso de nos tornarmos uma Companhia Aérea Carbono Neutro até 2050, incorporamos o uso de Combustível de Aviação Sustentável (SAF) em nossos planos de mitigação das mudanças climáticas em 2022 e expandimos ainda mais o uso de SAF para novas rotas em 2023. Continuaremos a adicionar novas rotas à nossa rede movida a SAF e a buscar práticas sustentáveis em todas as nossas operações.”

Desde 2008, a Turkish Airlines conduz mais de 100 projetos de otimização operacional para reduzir sua pegada de carbono. Em 2023, a companhia alcançou sucessos significativos em economia de combustível e redução de emissões de gases de efeito estufa.

Os Prêmios de Sustentabilidade da World Finance são uma referência para o âmbito de finanças e negócios global, e são concedidos a organizações que demonstram as melhores práticas nas dimensões ambiental, econômica e social da sustentabilidade. Desde 2008, a World Finance visa identificar as melhores instituições em vários setores com base em avaliações de um júri especializado.









