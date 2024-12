Turkish Airlines e Refik Anadol aterrisam o projeto “Inner Portrait” na Turquia O projeto, que conta com a participação do brasileiro Tuikuru, indígena amazônico, chega à cidade de Istambul, destacando o impacto das viagens na transformação humana Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 02/12/2024 - 16h16 (Atualizado em 02/12/2024 - 16h16 ) twitter

Turkish Airlines: projeto Inner Portrait

O projeto artístico “Inner Portrait”, lançado pela Turkish Airlines – a companhia que voa para mais países do que qualquer outra –, em parceria com o renomado artista de mídia Refik Anadol, finalmente, aterrisa no país do artista anfitrião: a Turquia. Após sua estreia na Art Basel, durante o mês de junho, na Suíça a exposição expande e propõe novas perspectivas em relação à temática “viagem”, transformando os dados biológicos de viajantes em obras de arte, por intermédio da Inteligência Artificial. Em exibição no Centro Cultural Atatürk (AKM), na movimentada cidade de Istambul, a obra está em cartaz até 1º de dezembro deste ano. E, entre os destaques, está a participação do brasileiro Tuikuru, um indígena amazônico.

Relembre:

O projeto explora as paisagens internas de quatro indivíduos que nunca viajaram para o exterior. Tuikuru, o brasileiro da Amazônia, que explora as movimentadas ruas de Tóquio (Japão), enquanto Esther, uma queniana, descobre a rica história de Istambul (Turquia). Sahar, uma australiana, embarca em uma jornada pelas antigas maravilhas de Göbeklitepe e da Capadócia (Turquia), enquanto Sigurbjörn, um islandês, experimenta a beleza impressionante da Jordânia. Os dados coletados durante as viagens, como respostas biológicas e neurobiológicas, foram analisados com tecnologias avançadas, incluindo sensores EEG e dispositivos Empatica Watch, e transformados em arte por Refik Anadol e equipe.

Ahmet Bolat, presidente do Conselho de Administração da Turkish Airlines, destacou que o projeto reforça a conexão entre viagem, cultura e transformação pessoal, consolidando o papel da companhia como promotora de inovação e mudanças culturais.

‌



O documentário do projeto, dirigido por Jennifer Peedom e filmado por Renan Ozturk, será lançado em plataformas digitais em 2025, enquanto a exposição viajará pelo mundo nos próximos meses. Confira o trailer do documentário no canal da Turkish Airlines no Youtube.

Sobre a Turkish Airlines:

‌



Fundada em 1933 com uma frota de cinco aeronaves, a Turkish Airlines, membro da Star Alliance, tem uma frota de 436 aeronaves (de passageiros e carga) que voam para 345 destinos em todo o mundo, sendo 292 internacionais e 53 domésticos em 129 países. Mais informações sobre a Turkish Airlines podem ser encontradas em seu site oficial www.turkishairlines.com ou em suas contas de mídia social no Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn e Instagram.

Sobre a Star Alliance:

Fundada em 1997 como a primeira aliança aérea verdadeiramente global, a rede Star Alliance foi criada com a proposta de valor centrada no cliente, oferecendo alcance global, reconhecimento mundial e serviço contínuo. Desde a sua criação, oferece a maior e mais abrangente rede de companhias aéreas, com forte ênfase na melhoria da experiência do cliente ao longo de toda a jornada com a Aliança.

‌



As companhias aéreas membros são: Aegean Airlines, Air Canada, Air China, Air India, Air New Zealand, ANA, Asiana Airlines, Austrian, Avianca, Brussels Airlines, Copa Airlines, Croatia Airlines, EGYPTAIR, Ethiopian Airlines, EVA Air, LOT Polish Airlines, Lufthansa, Shenzhen Airlines, Singapore Airlines, South African Airways, SWISS, TAP Air Portugal, THAI, Turkish Airlines e United. No geral, a rede Star Alliance atualmente oferece 17.500 voos diários para mais de 1.150 aeroportos em 189 países. Voos de conexão adicionais são oferecidos pela Star Alliance Connecting Partner Juneyao Airlines.

