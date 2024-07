Turkish Airlines estende Wi-Fi gratuito e ilimitado a toda sua frota Companhia está comprometida em melhorar sua experiência a bordo por meio da integração de tecnologias inovadoras e de última geração Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 23/07/2024 - 09h39 (Atualizado em 23/07/2024 - 09h39 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A Turkish Airlines, a companhia aérea que voa para mais países do que qualquer outra, está trabalhando para fornecer a todos os passageiros um serviço de conectividade à internet gratuito, ilimitado, ininterrupto e rápido dentro de dois anos, começando no final de 2025. Esta ampliação está em linha com a estratégia da companhia, que está comprometida em melhorar sua experiência a bordo por meio da integração de tecnologias inovadoras e de última geração.

Como parte dessa iniciativa, a Turkish Airlines planeja modernizar sua frota existente com as mais recentes tecnologias de conectividade a bordo (IFC) e equipar as novas aeronaves com as tecnologias mais eficientes disponíveis. Isso permitirá a extensão do serviço de Wi-Fi a bordo, atualmente oferecido na maioria de seus voos, para toda a frota da Turkish Airlines, proporcionando aos passageiros um serviço de IFC ilimitado, ininterrupto e mais rápido, gratuitamente.

Com a integração das novas tecnologias de IFC, a Turkish Airlines pretende atender às expectativas digitais dos seus passageiros durante a viagem. Para alcançar esse objetivo, a companhia está aberta à colaboração com fornecedores locais e internacionais que possam oferecer as melhores soluções de conectividade a bordo. Além disso, a Turkish Airlines apoia empresas turcas no desenvolvimento de tecnologias de conectividade. Nesse contexto, um Memorando de Entendimento (MoU) foi assinado com a TCI Aircraft Interiors, fornecedora certificada de produtos de aviação, e com a Turksat, líder regional em tecnologias de satélite. A assinatura do MoU destaca a intenção da Turkish Airlines de aproveitar a capacidade nacional e apoiar empresas turcas a estabelecerem presença no setor de IFC.

Após os estudos de viabilidade necessários, todas as partes trabalharão para desenvolver um entendimento e se esforçarão para transformar o MoU em um acordo definitivo. A Turkish Airlines continua comprometida em garantir o mais alto nível de experiência para os passageiros e em avançar na indústria de aviação turca.

Publicidade

Sobre a Turkish Airlines:

Fundada em 1933 com uma frota de cinco aeronaves, a Turkish Airlines, membro da Star Alliance, tem uma frota de 436 aeronaves (de passageiros e carga) que voam para 345 destinos em todo o mundo, sendo 292 internacionais e 53 domésticos em 129 países. Mais informações sobre a Turkish Airlines podem ser encontradas em seu site oficial www.turkishairlines.com ou em suas contas de mídia social no Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn e Instagram.

Publicidade

Sobre a Star Alliance:

A rede Star Alliance foi criada em 1997 como a primeira aliança de companhias aéreas verdadeiramente global, com base numa proposta de valor para o cliente de alcance global, reconhecimento mundial e serviço ininterrupto. Desde a sua criação, tem oferecido a maior e mais abrangente rede de companhias aéreas, com um enfoque na melhoria da experiência do cliente ao longo da viagem da Aliança.

Publicidade

As companhias aéreas membros são: Aegean Airlines, Air Canada, Air China, Air India, Air New Zealand, ANA, Asiana Airlines, Austrian, Avianca, Brussels Airlines, Copa Airlines, Croatia Airlines, EGYPTAIR, Ethiopian Airlines, EVA Air, LOT Polish Airlines, Lufthansa, Scandinavian Airlines, Shenzhen Airlines, Singapore Airlines, South African Airways, SWISS, TAP Air Portugal, THAI, Turkish Airlines e United. Globalmente, a rede da Star Alliance oferece mais de 10.000 voos diários para quase 1.200 aeroportos em 184 países. Outros voos de ligação são oferecidos pelos parceiros de ligação da Star Alliance Juneyao Airlines e THAI Smile Airways. Gabinete de Imprensa da Star Alliance: Tel: +65 8729 6691 Email: mediarelations@staralliance.com

Sobre a TURKSAT:

A Turksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. (Turksat Satellite Communication Cable TV and Business Inc.), fornecendo vários serviços de comunicação via satélite, como transferência de voz, vídeo e dados, é uma das principais operadoras de satélite do mundo. A Turksat é responsável por proteger os direitos orbitais da Turquia, além de estabelecer, operar e conduzir atividades comerciais com infraestrutura de comunicação via satélite. Ela oferece serviços de telecomunicações em uma vasta região que se estende da Europa à Ásia e do Oriente Médio à África. Como porta-estandarte da Turquia no espaço, a Turksat Inc. em breve expandirá sua frota de satélites, incluindo o primeiro satélite de comunicação produzido internamente na Turquia, o Turksat 6A, aumentando a população alcançada em sua área de cobertura de 3,5 bilhões para 5 bilhões.

Além dos serviços de comunicação via satélite, a Turksat Inc. fornece serviços de TV a cabo digital e internet de banda larga para assinantes domésticos através de sua plataforma de cabo. Além disso, a Turksat Inc. gerencia e opera o Portal de Governo Eletrônico, fornecendo a infraestrutura digital para os serviços das instituições públicas aos cidadãos.

Sobre a Turkish Airlines:

Fundada em 1933 com uma frota de cinco aeronaves, a Turkish Airlines, membro da Star Alliance, tem uma frota de 436 aeronaves (de passageiros e carga) que voam para 345 destinos em todo o mundo, sendo 292 internacionais e 53 domésticos em 129 países. Mais informações sobre a Turkish Airlines podem ser encontradas em seu site oficial www.turkishairlines.com ou em suas contas de mídia social no Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn e Instagram.

Sobre a Star Alliance:

A rede Star Alliance foi criada em 1997 como a primeira aliança de companhias aéreas verdadeiramente global, com base numa proposta de valor para o cliente de alcance global, reconhecimento mundial e serviço ininterrupto. Desde a sua criação, tem oferecido a maior e mais abrangente rede de companhias aéreas, com um enfoque na melhoria da experiência do cliente ao longo da viagem da Aliança.

As companhias aéreas membros são: Aegean Airlines, Air Canada, Air China, Air India, Air New Zealand, ANA, Asiana Airlines, Austrian, Avianca, Brussels Airlines, Copa Airlines, Croatia Airlines, EGYPTAIR, Ethiopian Airlines, EVA Air, LOT Polish Airlines, Lufthansa, Scandinavian Airlines, Shenzhen Airlines, Singapore Airlines, South African Airways, SWISS, TAP Air Portugal, THAI, Turkish Airlines e United. Globalmente, a rede da Star Alliance oferece atualmente mais de 10.000 voos diários para quase 1.200 aeroportos em 184 países. Outros voos de ligação são oferecidos pelos parceiros de ligação da Star Alliance Juneyao Airlines e THAI Smile Airways.