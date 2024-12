Turkish Airlines estreia rota Istambul - Sydney O novo destino da Oceania conecta os passageiros na rota mais longa da história da Turkish Arilines Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 03/12/2024 - 18h35 (Atualizado em 03/12/2024 - 18h35 ) twitter

Inaugurada nova rota Istambul-Sydney, o voo mais longo da história da aérea Divulgação Turkish Airlines

A Turkish Airlines, companhia aérea que voa para mais países do que qualquer outra, lançou o voo mais longo de sua história, conectando Istambul a Sydney, na Austrália. O voo inaugural pousou na Oceania em 29 de novembro deste ano, marcando a cidade como o segundo destino da companhia no país, logo após a inauguração recente da rota à Melbourne. Desta forma, a companhia aérea expande sua malha para 351 destinos, em seis continentes.

Operado pelo moderno Airbus A350-900, o voo ocorre quatro vezes por semana, com duração de 19 horas, e capacidade para 329 passageiros. Além de promover o turismo, o comércio e o intercâmbio cultural entre Turquia e Austrália, o trajeto conecta australianos à rede global da Turkish Airlines.

A rota, com quatro frequências semanais, que se inicia em Istambul em direção a Sydney, tem escala em Kuala Lumpur. Enquanto a rota para Melbourne, cuja operação começou em março deste ano, conta com sua escala em Singapura.

Há previsão que ambas rotas passem a operar diretamente, sem escalas, até 2026. O CEO da Turkish Airlines, Bilal Ekşi, destacou: “a chegada do primeiro voo de Istambul a Sydney reforça nosso compromisso de conectar viajantes globalmente, oferecendo uma ligação perfeita entre Europa e Oceania com o conforto e a hospitalidade da Turkish Airlines. Assim que recebermos as aeronaves capazes de realizar a jornada sem escalas, esperamos expandir ainda mais nossas ofertas, com o primeiro voo direto da Austrália para Istambul em breve."

O Ministro de Turismo de Nova Gales do Sul, estado australiano, John Graham, celebrou a chegada como um marco para o turismo local e internacional: “essa nova rota só foi possível graças a um incentivo financeiro do Governo. Estamos investindo em nossos aeroportos para aumentar a capacidade, atrair mais visitantes e gerar empregos com crescimento econômico em nossos destinos turísticos."

Já o CEO do Aeroporto de Sydney, Scott Charlton, afirmou que a rota atenderá à alta demanda dos viajantes australianos e da comunidade turca na região, que soma mais de 1500 imigrantes: “Este novo serviço fortalece a já ampla rede internacional de Sydney, oferecendo aos passageiros mais opções e conectividade, por meio do extenso hub da Turkish Airlines em Istambul."

Promoção de Lançamento

Sydney-Istambul: AUD 1.489

Istambul-Sydney: USD 999

Datas de emissão: Até 31 de dezembro de 2024.

Viagens: Entre 28 de novembro de 2024 e 20 de junho de 2025.

A rota impulsiona o turismo e a economia local, com impacto estimado de A$ 53 milhões, além da geração de 290 empregos, fomento ao comércio e intercâmbios culturais entre continentes. Agora, viajantes têm acesso a Sydney e, igualmente, Melbourne com o conforto da Turkish Airlines e a ampla conectividade da sua rede global.

