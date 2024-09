Turkish Airlines moderniza a distribuição de passagens com parcerias estratégicas Colaboração representa um marco na melhoria da experiência de viagem dos passageiros, permitindo que os parceiros tenham acesso integrado à extensa rede global e aos serviços da companhia Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 09/09/2024 - 17h16 (Atualizado em 09/09/2024 - 17h16 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Ahmet Olmustur, Diretor comercial da Turkish Airlines Divulgação Turkish Airlines

A Turkish Airlines, conhecida por voar para mais países do que qualquer outra companhia aérea no mundo, anuncia a expansão do seu programa NDC (New Distribution Capability) TKCONNECT, por meio de uma parceria estratégica com importantes agregadores de conteúdo, como Travelfusion, Verteil, DRCT, Mystifly, Nuua, Nuflights e Theta. Essa colaboração representa um marco significativo na melhoria da experiência de viagem dos passageiros, permitindo que os parceiros tenham acesso integrado à extensa rede global e aos serviços da Turkish Airlines.

O NDC (New Distribution Capability) é uma iniciativa da IATA (International Air Transport Association) que visa modernizar o processo de distribuição de passagens aéreas, possibilitando a criação de ofertas mais personalizadas e um maior controle sobre o conteúdo disponibilizado às agências de viagem. Com o TKCONNECT, a Turkish Airlines reforça seu compromisso com a inovação e a excelência no setor de turismo.

Benefícios do TKCONNECT para agências de viagens:

Por meio dessas parcerias, o TKCONNECT proporcionará às agências de viagens ferramentas de última geração para a criação de itinerários personalizados, a oferta de promoções exclusivas e a simplificação do processo de reserva. Isso não só aumentará a satisfação dos clientes, mas também fortalecerá a lealdade à marca Turkish Airlines.

‌



Ahmet Olmuştur, Chief Commercial Officer da Turkish Airlines, comentou sobre a expansão do programa NDC: “Estamos entusiasmados em colaborar com Travelfusion, Verteil, DRCT, Mystifly, Nuua, Nuflights e Theta na expansão do TKCONNECT. Esses agregadores têm um histórico comprovado de entrega de soluções de distribuição de alta qualidade, e sua expertise será fundamental para maximizar o alcance e o impacto do TKCONNECT. Esta iniciativa reflete nossa visão compartilhada de oferecer soluções de viagem superiores e um serviço excepcional aos nossos clientes. Ao adotar a tecnologia NDC, estamos preparando o caminho para um ecossistema de viagem mais conectado e eficiente.”

Sobre a Turkish Airlines:

‌



Fundada em 1933 com uma frota de cinco aeronaves, a Turkish Airlines, membro da Star Alliance, tem uma frota de 436 aeronaves (de passageiros e carga) que voam para 345 destinos em todo o mundo, sendo 292 internacionais e 53 domésticos em 129 países. Mais informações sobre a Turkish Airlines podem ser encontradas em seu site oficial www.turkishairlines.com ou em suas contas de mídia social no Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn e Instagram.

Sobre a Star Alliance: Fundada em 1997 como a primeira aliança aérea verdadeiramente global, a rede Star Alliance foi criada com a proposta de valor centrada no cliente, oferecendo alcance global, reconhecimento mundial e serviço contínuo. Desde a sua criação, oferece a maior e mais abrangente rede de companhias aéreas, com forte ênfase na melhoria da experiência do cliente ao longo de toda a jornada com a Aliança.

‌



As companhias aéreas membros são: Aegean Airlines, Air Canada, Air China, Air India, Air New Zealand, ANA, Asiana Airlines, Austrian, Avianca, Brussels Airlines, Copa Airlines, Croatia Airlines, EGYPTAIR, Ethiopian Airlines, EVA Air, LOT Polish Airlines, Lufthansa, Shenzhen Airlines, Singapore Airlines, South African Airways, SWISS, TAP Air Portugal, THAI, Turkish Airlines e United.