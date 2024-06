Turkish Airlines patrocina projeto de IA que compõe obra de arte lançada este mês na renomada Art Basel

Alto contraste

Turkish Airlines: projeto com Inteligência Artificial (Divulgação Turkish Airlines)

A Turkish Airlines, companhia aérea que voa para mais países do que qualquer outra, revela um novo projeto artístico intitulado “Inner Portrait.” Esta iniciativa visionária, criada em parceria com o renomado artista de mídia turco Refik Anadol, rompe as barreiras da narrativa por meio dos dados de conexões humanas, oferecendo uma exploração profundamente pessoal do desejo humano de viajar e os seus efeitos na biologia humana.

O projeto explora as paisagens internas de quatro indivíduos que nunca viajaram para o exterior. Tuikuru, um brasileiro da Amazônia, explora as movimentadas ruas de Tóquio (Japão), enquanto Esther, uma queniana, descobre a rica história de Istambul (Turquia). Sahar, uma australiana, embarca em uma jornada pelas antigas maravilhas de Göbeklitepe e da Capadócia (Turquia), enquanto Sigurbjörn, um islandês, experimenta a beleza impressionante da Jordânia. Utilizando as mais recentes ferramentas de inteligência artificial (IA) e sensores neurocientíficos, Refik Anadol e sua equipe capturam e convertem os dados emocionais das experiências desses personagens de primeira viagem em arte criada com IA. Os dados cerebrais tornam-se o pigmento para uma narrativa visual hipnotizante, representando o poder transformador que uma viagem proporciona.

“Inner Portrait” começa com a coleta de dados biológicos e neurobiológicos dos viajantes, incluindo frequência cardíaca, condutância da pele e resultados de EEG (eletroencefalograma), utilizando dispositivos de monitoramento avançados como o Neuroelectrics. Este registro detalhado se estende ao longo de toda a jornada de cada participante, capturando suas reações imediatas aos novos ambientes e às experiências fornecendo, assim, base para a obra de arte. O projeto explora a correspondência entre experiências e atividade neuronal, destacando a abordagem inovadora de Anadol que “coleta” experiências humanas autênticas e as convertem em novas expressões estéticas. Enquanto a Turkish Airlines une culturas, Anadol visa destacar os profundos impactos emocionais e cognitivos das viagens e do intercâmbio cultural, criando uma forma de arte que mescla experiências humanas com inovação tecnológica.

Comentando sobre o lançamento da nova obra de arte, Rafet Fatih Özgür, Vice-Presidente Sênior de Comunicações da Turkish Airlines, afirmou: “Inner Portrait é um testemunho do compromisso da Turkish Airlines em promover o intercâmbio cultural e a inovação. Ao nos associarmos com Refik Anadol, um pioneiro na arte baseada em dados, elevamos ainda mais a nossa narrativa de marca, revelando a essência do que significa viajar. Como a companhia aérea que voa para mais destinos do que qualquer outra, testemunhamos inúmeras histórias emocionantes, e o profundo impacto que viajar tem nas pessoas. Conscientes de nossa responsabilidade de compartilhar essas experiências, temos o prazer de transformar o efeito das viagens em uma obra de arte que une cultura, tecnologia e ciência, apresentando-a em uma plataforma prestigiada como a Art Basel. Acredito que essa obra inspirará mais pessoas a explorar o mundo.”

“No meu trabalho, tive o privilégio de viajar pelo mundo, então compreendo profundamente a experiência transformadora de ver novos lugares, conhecer novas pessoas e aprender sobre novas culturas”, comentou Refik Anadol. “Ter a oportunidade de colaborar com a Turkish Airlines em um projeto que oferece a quatro pessoas a chance de viajar para o exterior pela primeira vez é verdadeiramente inspirador.”

“Inner Portrait” estreia entre 13 e 16 de junho de 2024, na Art Basel, sediada na cidade de Basel, na Suíça, uma prestigiosa plataforma que celebra a inovação artística e o intercâmbio cultural ao desafiar fronteiras e perspectivas.

Um documentário de 30 minutos sobre Inner Portrait será lançado no outono de 2024.

Sobre a Turkish Airlines:

Fundada em 1933 com uma frota de cinco aeronaves, a Turkish Airlines, membro da Star Alliance, tem uma frota de 436 aeronaves (de passageiros e carga) que voam para 345 destinos em todo o mundo, sendo 292 internacionais e 53 domésticos em 129 países. Mais informações sobre a Turkish Airlines podem ser encontradas em seu site oficial www.turkishairlines.com ou em suas contas de mídia social no Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn e Instagram.

Sobre a Star Alliance:

A rede Star Alliance foi criada em 1997 como a primeira aliança de companhias aéreas verdadeiramente global, com base numa proposta de valor para o cliente de alcance global, reconhecimento mundial e serviço ininterrupto. Desde a sua criação, tem oferecido a maior e mais abrangente rede de companhias aéreas, com um enfoque na melhoria da experiência do cliente ao longo da viagem da Aliança.

As companhias aéreas membros são: Aegean Airlines, Air Canada, Air China, Air India, Air New Zealand, ANA, Asiana Airlines, Austrian, Avianca, Brussels Airlines, Copa Airlines, Croatia Airlines, EGYPTAIR, Ethiopian Airlines, EVA Air, LOT Polish Airlines, Lufthansa, Scandinavian Airlines, Shenzhen Airlines, Singapore Airlines, South African Airways, SWISS, TAP Air Portugal, THAI, Turkish Airlines e United. Globalmente, a rede da Star Alliance oferece atualmente mais de 10.000 voos diários para quase 1.200 aeroportos em 184 países. Outros voos de ligação são oferecidos pelos parceiros de ligação da Star Alliance Juneyao Airlines e THAI Smile Airways.









