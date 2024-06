Turkish Airlines, premiada pelo melhor entretenimento da Europa, oferece experiência de cinema nas alturas A companhia aérea nacional da Turquia foi premiada como “Melhor Entretenimento da Europa”, pela segunda vez consecutiva, no APEX Best in Airline Awards 2024

Turkish Airilines: cinema nas alturas (Divulgação Turkish Airlines)

A Turkish Airlines, premiada com o “Melhor Entretenimento na Europa” pela APEX, comemora esta conquista oferecendo aos seus passageiros uma experiência de cinema incomparável nas alturas. Os fãs de filmes e séries podem agora voar com a Turkish Airlines e desfrutar de uma deliciosa pipoca enquanto assistem seus programas e filmes favoritos durante os voos de longa duração (acima de oito horas) na Classe Executiva.

Reconhecida como a companhia aérea que voa para mais países do que qualquer outra, a Turkish Airlines adicionou pipoca ao seu ‘movie bar. Esta seleção também inclui opções saudáveis como figos secos, damascos e passas, biscoitos salgados e doces caseiros, Turkish Delight, além de mix de nozes.

A prestigiada cerimônia de premiação da APEX/IFSA, organizada pela APEX (Airline Passenger Experience Association) e pela IFSA (International Flight Services Association), é considerada o principal evento anual de premiação do setor.

Comentando sobre o prêmio APEX e as novas delícias, Akif Konar, Chief Operations Officer da Turkish Airlines, disse: “Estamos entusiasmados em receber o prêmio de ‘Melhor Entretenimento na Europa’ pela segunda vez pela APEX no Best in Airline Awards 2024, que reconhece as companhias aéreas pela excelência no atendimento ao cliente. Estamos felizes em aceitar o prêmio e determinados a alcançar novos patamares para garantir o melhor serviço nas alturas. Para marcar essa conquista, estamos agora oferecendo pipoca aos nossos passageiros, proporcionando-lhes a oportunidade de desfrutar de uma atmosfera de cinema no conforto de seus assentos nas alturas”.

Os passageiros da Turkish Airlines podem escolher entre uma vasta seleção de conteúdos de entretenimento a bordo para fazer a sua viagem “passar voando”. Aqueles que buscam entretenimento podem escolher entre mais de 660 filmes, incluindo lançamentos, filmes de Hollywood, blockbusters e cinema mundial, bem como mais de 1.500 programas de TV cobrindo uma grande variedade de gêneros, desde comédia, drama, documentário até esportes, negócios e programas de estilo de vida.

Os passageiros têm ainda à sua disposição 130 audiolivros e podcasts, e mais de 2.000 álbuns musicais, com artistas globais de destaque, além de conteúdo de alta qualidade com acesso gratuito, por até 96 horas, via o aplicativo PressReader, com uma ampla variedade de jornais e revistas internacionais.

A Turkish Airlines também oferece conectividade de primeira linha aos passageiros e lançou um serviço de internet gratuito para todos os membros do programa de fidelidade Miles&Smiles. Atualmente, a companhia aérea oferece conectividade em 87%, ou seja, 286, de suas aeronaves de corpo estreito e continua seus programas de retrofit com o objetivo de garantir que todas as aeronaves de sua frota ofereçam esse serviço até 2027-2028.

Sobre a Turkish Airlines:

Fundada em 1933 com uma frota de cinco aeronaves, a Turkish Airlines, membro da Star Alliance, tem uma frota de 436 aeronaves (de passageiros e carga) que voam para 345 destinos em todo o mundo, sendo 292 internacionais e 53 domésticos em 129 países. Mais informações sobre a Turkish Airlines podem ser encontradas em seu site oficial www.turkishairlines.com ou em suas contas de mídia social no Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn e Instagram.

Sobre a Star Alliance:

A rede Star Alliance foi criada em 1997 como a primeira aliança de companhias aéreas verdadeiramente global, com base numa proposta de valor para o cliente de alcance global, reconhecimento mundial e serviço ininterrupto. Desde a sua criação, tem oferecido a maior e mais abrangente rede de companhias aéreas, com um enfoque na melhoria da experiência do cliente ao longo da viagem da Aliança.

As companhias aéreas membros são: Aegean Airlines, Air Canada, Air China, Air India, Air New Zealand, ANA, Asiana Airlines, Austrian, Avianca, Brussels Airlines, Copa Airlines, Croatia Airlines, EGYPTAIR, Ethiopian Airlines, EVA Air, LOT Polish Airlines, Lufthansa, Scandinavian Airlines, Shenzhen Airlines, Singapore Airlines, South African Airways, SWISS, TAP Air Portugal, THAI, Turkish Airlines e United. Globalmente, a rede da Star Alliance oferece atualmente mais de 10.000 voos diários para quase 1.200 aeroportos em 184 países. Outros voos de ligação são oferecidos pelos parceiros de ligação da Star Alliance Juneyao Airlines e THAI Smile Airways.









