Turkish Airlines promove Torneio de Golfe para público corporativo Presente em mais de 60 países, o Torneio faz parte do calendário da companhia aérea há, pelo menos, 11 anos Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 27/08/2024 - 15h44 (Atualizado em 27/08/2024 - 15h44 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Turkish Airlines: Torneio de Golfe para público corporativo Divulgação Turkish Airlines

A Turkish Airlines, companhia aérea que voa para mais países do que qualquer outra, anunciou recentemente suas inscrições para a etapa qualificatória do Turkish Airlines World Golf Cup Brasil 2024. O Torneio amador, que reúne muldialmente diversas empresas multinacionais – clientes da Turkish Airlines –, foi estabelecido em 2013, com apenas 12 eventos e, atualmente, é realizado em 67 países – mais do que qualquer outro evento corporativo amador.

A etapa Brasileira do evento de qualificação ocorrerá no São Fernando Golf Club, em 28 de agosto de 2024, em Cotia, São Paulo. O vencedor será levado em cabine executiva, pela Turkish Airlines à grande final, que será realizada na cidade costeira de Antalya, na Turquia.

A Série de Qualificação 2024 contará com eventos em 118 destinos ao redor do mundo, proporcionando uma oportunidade única para os participantes se conectarem com executivos de negócios, em um ambiente descontraído, enquanto desfrutam de uma partida de golfe em alguns dos campos mais prestigiados do mundo, na Turquia.

A competição será no formato individual Stableford. O vencedor de cada evento qualificatório participará da Grande Final como convidado da Turkish Airlines. O índice de handicap máximo para homens e mulheres será de 24,0. Qualquer jogador com um índice de handicap de 24,1, ou superior, terá um índice de handicap estabelecido de 24,0 atribuído para o propósito do evento.

‌



Premiação:

Participação na Grande Final do Turkish Airlines World Golf Cup em Antalya, na Turquia;

Voos de ida e volta em Cabine Executiva para Antalya, Turquia, com a Turkish Airlines;

5 noites de hospedagem;

Inscrição para a final.

Parcerias e Patrocínios

‌



O Turkish Airlines World Golf Cup deste ano é orgulhosamente patrocinado por Gloria Hotels & Resorts e Ruck&Maul.

Sobre o apoio da Turkish Airlines aos esportes

‌



A Turkish Airlines não é apenas a principal companhia aérea que viaja para mais países do mundo, mas também é um exemplo de uma marca que usa efetivamente o patrocínio esportivo como alavanca para o crescimento global. Suas parcerias com grandes propriedades esportivas, que já incluíram a Euroliga de Basquete, FC Barcelona, Manchester United e a Liga dos Campeões da UEFA, reforçam seu compromisso com o esporte.

No golfe, desde 2013, o Turkish Airlines Open tem reunido as maiores estrelas do golfe com os fãs do esporte em Antalya. Com um prêmio de 7 milhões de dólares, é uma das etapas mais importantes da Corrida para Dubai organizada pelo PGA European Tour. Jogadores renomados como Tiger Woods, Sergio Garcia, Martin Kaymer e Rory McIlroy já participaram do Turkish Airlines Open em Belek.

Termos e Condições

*Para ser elegível a jogar na Grande Final, o vencedor deve ter um handicap ativo e deve ter completado três Scores de Competição de Qualificação de Handicap (conforme definido pelo órgão regulador de handicap relevante) nos 12 meses anteriores à data do evento qualificatório. Jogadores que já se qualificaram para qualquer Grande Final anterior do Turkish Airlines World Golf Cup não serão elegíveis para a Grande Final de 2024.

O pacote da Grande Final está correto no momento da publicação. Eventos podem ocorrer que tornem necessário alterar as datas ou o cronograma da Grande Final, devido a razões fora do controle da Turkish Airlines e, consequentemente, a Turkish Airlines pode, a seu critério absoluto, alterar o pacote da Grande Final, e o participante concorda que nenhuma responsabilidade se atribuirá à Turkish Airlines como resultado disso.

Sobre a Turkish Airlines:

Fundada em 1933 com uma frota de cinco aeronaves, a Turkish Airlines, membro da Star Alliance, tem uma frota de 436 aeronaves (de passageiros e carga) que voam para 345 destinos em todo o mundo, sendo 292 internacionais e 53 domésticos em 129 países. Mais informações sobre a Turkish Airlines podem ser encontradas em seu site oficial www.turkishairlines.com ou em suas contas de mídia social no Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn e Instagram.

Sobre a Star Alliance: Fundada em 1997 como a primeira aliança aérea verdadeiramente global, a rede Star Alliance foi criada com a proposta de valor centrada no cliente, oferecendo alcance global, reconhecimento mundial e serviço contínuo. Desde a sua criação, oferece a maior e mais abrangente rede de companhias aéreas, com forte ênfase na melhoria da experiência do cliente ao longo de toda a jornada com a Aliança.

As companhias aéreas membros são: Aegean Airlines, Air Canada, Air China, Air India, Air New Zealand, ANA, Asiana Airlines, Austrian, Avianca, Brussels Airlines, Copa Airlines, Croatia Airlines, EGYPTAIR, Ethiopian Airlines, EVA Air, LOT Polish Airlines, Lufthansa, Shenzhen Airlines, Singapore Airlines, South African Airways, SWISS, TAP Air Portugal, THAI, Turkish Airlines e United.

No geral, a rede Star Alliance atualmente oferece 17.500 voos diários para mais de 1.150 aeroportos em 189 países. Voos de conexão adicionais são oferecidos pela Star Alliance Connecting Partner Juneyao Airlines.