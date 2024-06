Turkish Airlines promove voos a partir de US$ 360 + taxas para viajar acompanhado

Alto contraste

A+

A-

Turkish Airlines: promoção de passagens saindo de São Paulo Divulgação Turkish Airlines

A Turkish Airlines, nomeada a melhor Companhia Aérea da Europa pela nona vez no Skytrax Awards, apresenta ofertas imperdíveis para viagens feitas em duplas, partindo de São Paulo (GRU) para diversos destinos internacionais. As tarifas promocionais estão disponíveis a partir de US$ 360 (taxas não inclusas). As passagens podem ser parceladas em 5 vezes sem juros via parceiros emissores, ou pelo website www.turkishairlines.com no cartão de crédito, à vista (+IOF).

Os descontos incluem diversos destinos no mundo, como Dubai, Cairo, Tóquio, Manila entre outros. Estas condições são uma ótima oportunidade para aqueles que desejam encontrar o destino perfeito para as férias de julho, pois valem para viagens realizadas de 17 de julho até 07 de agosto de 2024.

Condições da Promoção:

As tarifas são válidas para reservas a partir de dois passageiros. Os voos partem de São Paulo (aeroporto internacional de Guarulhos), com conexão em Istambul, na Turquia. O Aeroporto de Istambul é considerado o segundo maior do mundo e é o hub da Turkish Airlines. Foi também considerado o melhor aeroporto global e oferece conexões eficientes para vários países na Europa, Oriente Médio e Ásia. Confira as tarifas destacadas para alguns destinos:

Publicidade

Destino

Tarifa (US$) – taxas não inclusas

Publicidade

Dubai (GRU-DXB-GRU)

360

Atenas (GRU-ATH-GRU)

431

Roma (GRU-FCO-GRU)

469

Beirute (GRU-BEY-GRU)

477

Cairo (GRU-CAI-GRU)

492

Tóquio (GRU-NRT-GRU)

630

Nova Deli (GRU-DEL-GRU)

693

Mumbai (GRU-BOM-GRU)

693

Xangai (GRU-PVG-GRU)

786

Singapura (GRU-SIN-GRU)

798

Hong Kong (GRU-HKG-GRU)

942

Manila (GRU-MNL-GRU)

944

Pequim (GRU-PEK-GRU)

1.011

Kuala Lumpur (GRU-KUL-GRU)

1.052

Taipei (GRU-TPE-GRU)

1.075

Guangzhou (GRU-CAN-GRU)

1.281

Regras da Promoção:

Os valores promocionais são em dólares e válidos para a compra de passagens de ida e volta em classe econômica. A promoção é aplicável a partir de dois passageiros adultos no mesmo voo e sob o mesmo código de reserva, com um limite de até nove passageiros por reserva. As tarifas anunciadas não incluem taxas e permitem parcelamento em até 5 vezes sem juros nos cartões de crédito de pessoa física emitidos no Brasil (American Express, Visa, Mastercard). O período de emissão dos bilhetes vai de 26 de junho a 17 de julho de 2024, enquanto o período de viagem é de 17 de julho a 07 de agosto de 2024. É importante consultar as regras e restrições de entrada nos países de destino, pois há uma quantidade limitada de assentos disponíveis nesta promoção.

Para mais detalhes e condições completas, consulte o site da Turkish Airlines. Para mais informações, entre em contato com o Departamento de Reservas pelo telefone (11) 3371-9600 (atendimento de segunda à sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 16h, exceto feriados).









Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.