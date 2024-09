Turkish Airlines recebe três prêmios de financiamento da 'Airline Economics' Cerimônia foi realizada em Londres. Além dos prêmios de financiamento, Murat Şeker foi nomeado “CFO Europeu do Ano” Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 12/09/2024 - 15h11 (Atualizado em 12/09/2024 - 15h11 ) ‌



Turkish Airlines: prêmios de financiamento da 'Airline Economics' Divulgação Turkish Airlines

A Turkish Airlines, companhia aérea que voa para mais países do que qualquer outra, foi reconhecida com três prêmios pela “Airline Economics”, durante a cerimônia realizada em Londres, no dia 9 de setembro. A marca recebeu os prêmios “European Supported Finance Deal of the Year” e “European Overall Deal of the Year”. Além disso, o Membro do Conselho e do Comitê Executivo, e Diretor Financeiro (CFO) da companhia, Assoc. Prof. Murat Şeker, foi nomeado “European CFO of the Year”, em reconhecimento à sua liderança financeira e visão estratégica.

O prêmio “European Overall Deal of the Year” foi concedido devido à adição de uma nova moeda ao portfólio de financiamento da companhia, com o financiamento de três aeronaves Airbus A350 em Yuan chinês, realizado pela AVIC International Leasing e CCB Financial Leasing. Já o “European Supported Finance Deal of the Year” foi conquistado pelo financiamento de duas aeronaves Airbus A350 com estrutura garantida pela ECA em ienes japoneses, fornecido pelo consórcio BNP Paribas & Citibank e NTT TC Leasing.

O CFO da Turkish Airlines, Assoc. Prof. Murat Şeker, destacou: “Estou honrado em receber estes prêmios e agradecido por fazer parte da forte família Turkish Airlines. Este reconhecimento reflete o esforço e compromisso de todos na companhia, e estou confiante de que a Turkish Airlines continuará a alcançar seus objetivos estratégicos.”

A Turkish Airlines continuamente se destaca no setor de aviação, sendo reconhecida por suas estratégias financeiras inovadoras e por sua sólida presença no mercado global. Desde 2009, a companhia já recebeu 30 prêmios internacionais em financiamentos de aeronaves, totalizando aproximadamente US$ 16 bilhões em transações.

Outros prêmios já recebidos pela Turkish Airlines:

2024 Airline Economics - Prêmio Global de Negócio de Leasing do Ano 2024 Airline Economics - Prêmio JOLCO de Negócio do Ano 2024 Airline Economics - Prêmio de Negócio de Financiamento Suportado do Ano 2023 Airline Economics - Prêmio de Leasing Ásia-Pacífico do Ano 2022 Airfinance Journal - Prêmio de Negócio Europeu do Ano 2022 Airfinance Journal - Prêmio de Negócio de Leasing Estruturado do Ano 2022 Airline Economics - Prêmio Global de Negócio de Leasing do Ano 2022 Airline Economics - Prêmio de Leasing Europeu do Ano 2020 Airline Economics - Prêmio de Negócio de Leasing do Ano (Europa) 2020 Airline Economics - Prêmio de Negócio de Financiamento Suportado do Ano (Europa) 2019 Bonds, Loans and Sukuk - Prêmio de Financiamento de Transporte do Ano (Oriente Médio) 2019 Airline Economics - Prêmio de Negócio de Financiamento Suportado do Ano 2018 Airline Economics - Prêmio de Negócio de Leasing do Ano 2018 Global Transport Finance - Prêmio de Leasing Fiscal do Ano 2018 Bonds, Loans and Sukuk - Prêmio de Financiamento de Transporte do Ano (Oriente Médio) 2017 Airfinance Journal - Prêmio de Leasing Fiscal do Ano 2017 Global Transport Finance - Prêmio de Negócio Único do Ano 2017 Bonds, Loans and Sukuk – Prêmio de Financiamento de Comércio e Exportação do Ano (Oriente Médio) 2017 Bonds, Loans and Sukuk - Prêmio de Financiamento de Transporte do Ano (Oriente Médio) 2017 Bonds, Loans and Sukuk - Prêmio de Financiamento Estruturado do Ano (Oriente Médio) 2015 Airfinance Journal - Prêmio de Negócio de Mercados de Capitais do Ano 2015 Airfinance Journal - Prêmio de Leasing Fiscal do Ano 2015 Airline Economics - Prêmio de Negócio do Editor do Ano 2015 Airline Economics - Prêmio de Negócio Europeu do Ano 2015 Global Transport Finance - Prêmio de Negócio EETC do Ano (Europa) 2015 Bonds, Loans and Sukuk – Prêmio de Financiamento de Comércio e Exportação do Ano (Oriente Médio) 2015 Airfinance Journal - Prêmio de Negócio de Motores do Ano

Inovações:

✓ Primeira companhia aérea a garantir financiamento de aeronave denominado em Yuan chinês fora da China (2024)

✓ Primeiro leasing financeiro coberto por seguro da Itasca Re (2023)

✓ Primeiro leasing fiscal italiano garantido pela ACG Aircraft Financing Solutions (AFS) (2021)

✓ Primeiro leasing fiscal francês garantido pelo UKEF (2020)

✓ Primeiro leasing financeiro garantido pela ACG Aircraft Financing Solutions (AFS) (2019)

✓ Primeiro leasing fiscal francês garantido pelo BALTHAZAR (2019)

✓ Primeiro leasing fiscal italiano garantido pelo AFIC (2018)

✓ Primeiro leasing fiscal francês garantido pelo SACE (2018)

✓ Primeiro leasing fiscal francês garantido pelo AFIC (2017)

✓ Primeiro EETC JOLCO denominado em ienes (JPY) (2015)

✓ Primeiro leasing fiscal francês garantido pelo US Ex-Im (2015)

✓ Primeiro leasing fiscal italiano garantido pela EECA (2014)

✓ Primeiro leasing de motor garantido por título conversível em ienes (JPY) e pelo US Ex-Im (2014)

✓ Primeiro leasing fiscal italiano garantido pela EECA, denominado em ienes (JPY) (2014)

✓ Primeiro título conversível garantido pelo US Ex-Im, denominado em ienes (JPY) (2013)

✓ Primeiro leasing JOLCO garantido pela EECA (2011)

Sobre a Turkish Airlines:

Fundada em 1933 com uma frota de cinco aeronaves, a Turkish Airlines, membro da Star Alliance, tem uma frota de 436 aeronaves (de passageiros e carga) que voam para 345 destinos em todo o mundo, sendo 292 internacionais e 53 domésticos em 129 países. Mais informações sobre a Turkish Airlines podem ser encontradas em seu site oficial www.turkishairlines.com ou em suas contas de mídia social no Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn e Instagram.

Sobre a Star Alliance: Fundada em 1997 como a primeira aliança aérea verdadeiramente global, a rede Star Alliance foi criada com a proposta de valor centrada no cliente, oferecendo alcance global, reconhecimento mundial e serviço contínuo. Desde a sua criação, oferece a maior e mais abrangente rede de companhias aéreas, com forte ênfase na melhoria da experiência do cliente ao longo de toda a jornada com a Aliança.

As companhias aéreas membros são: Aegean Airlines, Air Canada, Air China, Air India, Air New Zealand, ANA, Asiana Airlines, Austrian, Avianca, Brussels Airlines, Copa Airlines, Croatia Airlines, EGYPTAIR, Ethiopian Airlines, EVA Air, LOT Polish Airlines, Lufthansa, Shenzhen Airlines, Singapore Airlines, South African Airways, SWISS, TAP Air Portugal, THAI, Turkish Airlines e United.

No geral, a rede Star Alliance atualmente oferece 17.500 voos diários para mais de 1.150 aeroportos em 189 países. Voos de conexão adicionais são oferecidos pela Star Alliance Connecting Partner Juneyao Airlines.