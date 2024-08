Turkish Airlines reúne 87 jogadores de golfe amador no maior campeonato corporativo do mundo O campeão de São Paulo representará a cidade na Grande Final do Turkish Airlines World Golf Cup, na Turquia Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 30/08/2024 - 16h07 (Atualizado em 30/08/2024 - 16h07 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Turkish Airlines: torneio de golfe Divulgação Turkish Airlines

A Turkish Airlines, reconhecida por ser a companhia aérea que voa para mais países do que qualquer outra no mundo, trouxe o prestigiado Turkish Airlines World Golf Cup para o São Fernando Golf Club, em Cotia - SP, na última quarta-feira, 28 de agosto. O evento reuniu mais de 100 convidados e 87 jogadores amadores, incluindo executivos de grandes empresas, em um ambiente de networking e diversão.

Desde sua criação em 2013, o Turkish Airlines World Golf Cup tornou-se uma série global de grande prestígio, com mais de 8.000 jogadores competindo em 118 torneios realizados em 67 países. A etapa brasileira foi o 56º torneio desta temporada, e o vencedor, Denis Cho, alcançou 40 pontos, garantindo sua vaga na Grande Final, que será disputada na Turquia. Como prêmio, ele recebeu voos de ida e volta em classe executiva para Antalya, na Turquia, cinco noites de hospedagem e inscrição na final, onde competirá com outros vencedores globais.

Além do grande vencedor, outros jogadores se destacaram: Rafael Hawilla venceu a competição Closest to the Pin na categoria masculina, enquanto Daniella Arantes levou o prêmio na categoria feminina. Sergio Cimerman e Karlheinz Neumann também foram premiados como segundo e terceiro colocados na categoria. Matheus Martinelli conquistou a menor pontuação bruta, com um score de 79. O sorteio de uma passagem aérea na classe executiva da Turkish Airlines para a Turquia foi vencido por Adriano Barcelos, adicionando ainda mais emoção ao evento.

Omer Kerem Bektes, Diretor da Turkish Airlines no Brasil, destacou a importância do torneio: “Estamos orgulhosos de realizar este evento no Brasil pelo 13º ano consecutivo. O Turkish Airlines World Golf Cup, que reúne 67 países, é um reflexo do nosso alcance global e do compromisso com a expansão na América Latina. São Paulo, como um hub estratégico na América do Sul, tem um papel fundamental em nossas operações, e é uma honra ter um representante brasileiro na final na Turquia.”

‌



As palavras de Omer Kerem Bektes refletem o compromisso contínuo da Turkish Airlines com o esporte e a promoção de eventos que aproximam a comunidade empresarial, fortalecendo a presença da companhia no cenário global.

Além de proporcionar uma competição emocionante, o torneio reafirma a estratégia da Turkish Airlines de fortalecer sua presença no mercado corporativo, oferecendo uma classe executiva premiada, wi-fi a bordo, e lounges VIP em aeroportos ao redor do mundo. O luxuoso lounge no Aeroporto de Istambul se destaca por suas salas de reuniões, áreas de descanso, refeições gourmet e chuveiros privativos, garantindo uma experiência de viagem excepcional.

‌



O apoio da Turkish Airlines transformou eventos anteriores, como o Turkish Airlines Open e o TAWGC em Antalya, em destinos internacionais de excelência para golfistas, oferecendo instalações excepcionais.

A edição de 2024 do Turkish Airlines World Golf Cup conta com o patrocínio de Gloria Hotels & Resorts e Ruck & Maul.

‌



Sobre a Turkish Airlines:

Fundada em 1933 com uma frota de cinco aeronaves, a Turkish Airlines, membro da Star Alliance, tem uma frota de 436 aeronaves (de passageiros e carga) que voam para 345 destinos em todo o mundo, sendo 292 internacionais e 53 domésticos em 129 países. Mais informações sobre a Turkish Airlines podem ser encontradas em seu site oficial www.turkishairlines.com ou em suas contas de mídia social no Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn e Instagram.

Sobre a Star Alliance: Fundada em 1997 como a primeira aliança aérea verdadeiramente global, a rede Star Alliance foi criada com a proposta de valor centrada no cliente, oferecendo alcance global, reconhecimento mundial e serviço contínuo. Desde a sua criação, oferece a maior e mais abrangente rede de companhias aéreas, com forte ênfase na melhoria da experiência do cliente ao longo de toda a jornada com a Aliança.

As companhias aéreas membros são: Aegean Airlines, Air Canada, Air China, Air India, Air New Zealand, ANA, Asiana Airlines, Austrian, Avianca, Brussels Airlines, Copa Airlines, Croatia Airlines, EGYPTAIR, Ethiopian Airlines, EVA Air, LOT Polish Airlines, Lufthansa, Shenzhen Airlines, Singapore Airlines, South African Airways, SWISS, TAP Air Portugal, THAI, Turkish Airlines e United.

No geral, a rede Star Alliance atualmente oferece 17.500 voos diários para mais de 1.150 aeroportos em 189 países. Voos de conexão adicionais são oferecidos pela Star Alliance Connecting Partner Juneyao Airlines.