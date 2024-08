Turkish Airlines supera capacidade de passageiros pré-pandemia em 38% Aérea da Turquia aumenta sua capacidade de passageiros em 7,7% no segundo trimestre de 2024, transportando 22,1 milhões de passageiros com lucro operacional de US$ 591 milhões Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 06/08/2024 - 20h50 (Atualizado em 06/08/2024 - 20h50 ) ‌



Turkish Airlines: crescimento

No segundo trimestre de 2024, a Turkish Airlines continuou seu crescimento ininterrupto graças à sua agilidade e extensa rede de voos, transportando um total de 22,1 milhões de passageiros. Segundo dados da Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA), enquanto a capacidade global de passageiros no segundo trimestre de 2024 atingiu níveis pré-pandemia, a companhia aérea da Turquia superou a capacidade de passageiros de 2019 em 38%, destacando-se como um dos principais players da indústria em meio à crescente concorrência.

Por meio de suas operações na maior instalação de carga aérea da Europa, Smartist, a Turkish Cargo obteve uma participação significativa no crescimento acelerado do e-commerce no segundo trimestre deste ano. Além disso, ofereceu uma alternativa importante para os remetentes que não queriam ser afetados pelas interrupções no Canal de Suez. Como resultado, a Turkish Cargo aumentou a quantidade de carga transportada nos primeiros seis meses de 2024, em 32% ao ano, tornando-se a terceira maior transportadora aérea de carga do mundo, de acordo com dados da IATA.

No período de abril a junho de 2024, as receitas totais da Turkish Airlines aumentaram 10% ano a ano, alcançando US$ 5,7 bilhões. Representando 81% do total, as receitas de passageiros aumentaram para 4,6 bilhões de dólares, impulsionadas pela contribuição da região do Extremo Oriente, enquanto as receitas de carga registraram um crescimento anual de 48%, atingindo US$ 885 milhões. Devido à pressão competitiva sobre as receitas unitárias de passageiros e aos efeitos adversos da inflação global nos custos, o lucro operacional caiu 26%, totalizando US$ 591 milhões.

Com o objetivo de expandir sua frota para 800 aeronaves até 2033, como parte de sua Estratégia do Centenário, a Turkish Airlines aumentou o número de aeronaves em 9% no primeiro semestre do ano, chegando a 458, apesar dos gargalos na produção de aeronaves.

Empregando aproximadamente 92 mil pessoas juntamente com suas subsidiárias, a Turkish Airlines orgulhosamente representa sua nação na indústria global de transporte aéreo com sua rede de voos única, frota moderna, serviço superior e desempenho bem-sucedido. Nos próximos anos, nossa contribuição para o crescimento sustentável no setor de aviação continuará em linha com os objetivos nacionais de desenvolvimento e com a estratégia para 2033.

Sobre a Turkish Airlines:

Fundada em 1933 com uma frota de cinco aeronaves, a Turkish Airlines, membro da Star Alliance, tem uma frota de 436 aeronaves (de passageiros e carga) que voam para 345 destinos em todo o mundo, sendo 292 internacionais e 53 domésticos em 129 países. Mais informações sobre a Turkish Airlines podem ser encontradas em seu site oficial www.turkishairlines.com ou em suas contas de mídia social no Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn e Instagram.

Sobre a Star Alliance:

A rede Star Alliance foi criada em 1997 como a primeira aliança de companhias aéreas verdadeiramente global, com base numa proposta de valor para o cliente de alcance global, reconhecimento mundial e serviço ininterrupto. Desde a sua criação, tem oferecido a maior e mais abrangente rede de companhias aéreas, com um enfoque na melhoria da experiência do cliente ao longo da viagem da Aliança.

As companhias aéreas membros são: Aegean Airlines, Air Canada, Air China, Air India, Air New Zealand, ANA, Asiana Airlines, Austrian, Avianca, Brussels Airlines, Copa Airlines, Croatia Airlines, EGYPTAIR, Ethiopian Airlines, EVA Air, LOT Polish Airlines, Lufthansa, Scandinavian Airlines, Shenzhen Airlines, Singapore Airlines, South African Airways, SWISS, TAP Air Portugal, THAI, Turkish Airlines e United. Globalmente, a rede da Star Alliance oferece atualmente mais de 10.000 voos diários para quase 1.200 aeroportos em 184 países. Outros voos de ligação são oferecidos pelos parceiros de ligação da Star Alliance Juneyao Airlines e THAI Smile Airways.