Turkish Airlines torna-se a primeira aérea a obter financiamento de aeronaves em Yuan chinês fora da China Companhia adicionou uma nova moeda ao seu portfólio de financiamento, alinhando-se à sua política de hedge cambial Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 24/07/2024 - 19h38 (Atualizado em 24/07/2024 - 19h38 ) ‌



Turkish Airlines: financiamento de aeronaves em Yuan chinês fora da China Getty Images

A Turkish Airlines, que voa para mais países do que qualquer outra companhia aérea, adicionou uma nova moeda ao seu portfólio de financiamento, alinhando-se à sua política de hedge cambial. Três Airbus A350, incorporados à frota entre maio e julho de 2024, foram financiados em Yuan chinês pela AVIC International Leasing e pela CCB Financial Leasing. Esta é a primeira vez que uma companhia aérea fora da China utiliza o Yuan para financiar aeronaves.

Trabalhando com os principais financiadores de aeronaves chineses, a companhia aérea enriquece seu portfólio de financiamento em termos de moeda e geografia. Ao mesmo tempo, segue expandindo sua presença no mercado chinês, aumentando a frequência de voos e estabelecendo colaborações com parceiros valiosos na região.

Com o fechamento dessas transações, o Presidente do Conselho e Comitê Executivo da Turkish Airlines, Prof. Ahmet Bolat, afirmou: “esta é mais uma conquista ao nosso histórico de sucesso em financiamento de aeronaves, tornando-nos a primeira companhia aérea a obter financiamento de aeronaves em Yuan chinês fora da China. Ao adicionar a quinta moeda à variedade que utilizamos para o financiamento de aeronaves, não apenas apoiamos nossas estratégias de hedge cambial, mas também focamos em manter nossos custos de financiamento em níveis mínimos. O interesse e o apoio de nossos parceiros comerciais chineses a essa transação, até o momento nunca realizada fora da China, são indicadores da confiança e da colaboração entre os países. Pretendemos continuar sendo pioneiros no mercado, adicionando novas estruturas a esses financiamentos bem-sucedidos e inovadores.”

Com uma equipe especializada e altamente capacitada, a Turkish Airlines desenvolve modelos de financiamento inovadores e, muitas vezes, pioneiros no mercado. Isso, a levou a ter um dos menores custos de financiamento em múltiplas moedas na indústria aérea. Nos últimos dez anos, este sucesso se solidificou no recebimento de 30 prêmios internacionais de financiamento de aeronaves, com operações bem-sucedidas que somam aproximadamente US$ 16 bilhões. Neste sentido, a Turkish Airlines já recebeu o reconhecimento de organizações globais como a Global Transport Finance, Airline Economics, Airfinance Journal e Bonds, Loans & Sukuk.

Sobre a Turkish Airlines:

Fundada em 1933 com uma frota de cinco aeronaves, a Turkish Airlines, membro da Star Alliance, tem uma frota de 436 aeronaves (de passageiros e carga) que voam para 345 destinos em todo o mundo, sendo 292 internacionais e 53 domésticos em 129 países. Mais informações sobre a Turkish Airlines podem ser encontradas em seu site oficial www.turkishairlines.com ou em suas contas de mídia social no Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn e Instagram.

Sobre a Star Alliance:

A rede Star Alliance foi criada em 1997 como a primeira aliança de companhias aéreas verdadeiramente global, com base numa proposta de valor para o cliente de alcance global, reconhecimento mundial e serviço ininterrupto. Desde a sua criação, tem oferecido a maior e mais abrangente rede de companhias aéreas, com um enfoque na melhoria da experiência do cliente ao longo da viagem da Aliança.

As companhias aéreas membros são: Aegean Airlines, Air Canada, Air China, Air India, Air New Zealand, ANA, Asiana Airlines, Austrian, Avianca, Brussels Airlines, Copa Airlines, Croatia Airlines, EGYPTAIR, Ethiopian Airlines, EVA Air, LOT Polish Airlines, Lufthansa, Scandinavian Airlines, Shenzhen Airlines, Singapore Airlines, South African Airways, SWISS, TAP Air Portugal, THAI, Turkish Airlines e United. Globalmente, a rede da Star Alliance oferece atualmente mais de 10.000 voos diários para quase 1.200 aeroportos em 184 países. Outros voos de ligação são oferecidos pelos parceiros de ligação da Star Alliance Juneyao Airlines e THAI Smile Airways.