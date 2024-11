Última semana para inscrições em pós-graduação oferecida pela Embraer Estudantes recebem auxílio inicial de R$ 3 mil mais bolsas mensais de R$ 5 mil Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 04/11/2024 - 16h10 (Atualizado em 04/11/2024 - 16h10 ) twitter

Programa tem duração de nove meses e total de 30 vagas Embraer Digital

Encerra-se domingo (10) o período de inscrições no Programa de Especialização em Software e Ciência de Dados (PES) da Embraer (NYSE: ERJ; B3: EMBR3). Com aulas a distância, essa pós-graduação lato sensu forma profissionais de todas as regiões, pagando auxílio inicial de R$ 3 mil mais bolsas mensais de R$ 5 mil. Realizado em parceria com a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), o curso tem duração de nove meses e total de 30 vagas.

Referência em inovação e líder global na indústria aeroespacial, a Embraer chega a contratar mais de 95% dos alunos que concluem o programa. As 30 vagas do PES vão formar 10 especialistas em Ciências de Dados e outros 20 em Software Embarcado. São elegíveis ao processo seletivo pessoas graduadas em Ciências Exatas entre 2019 e 2024, preferencialmente com inglês avançado. A inscrição é gratuita e deve ser feita pelo site www.embraer.com/pes.

Os candidatos passam por prova para comprovar conhecimentos em Algoritmos e Estruturas de Dados, Probabilidade e Estatística e Matemática para Ciência de Computação, além de entrevista, e conhecem o resultado da seleção até o fim de fevereiro. Em março, são iniciadas as aulas desta quarta edição do PES.

A programação dos cursos inclui módulos teóricos e um projeto de conclusão de cunho prático sob orientação da UFPE e profissionais da Embraer. Ao longo dos nove meses, os alunos passam por mentoria com colaboradores da empresa e atividades para desenvolver habilidades comportamentais, que complementam a formação técnica e acadêmica.

