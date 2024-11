United Airlines e ONG Voz das Comunidades se unem para inspirar meninas a oportunidades de carreira na aviação Jovens de comunidades cariocas selecionadas por ONG puderam conhecer de perto o trabalho realizado por mulheres de diferentes especialidades do setor aéreo Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 18/10/2024 - 09h54 (Atualizado em 18/10/2024 - 09h54 ) twitter

Nova edição do “Girls in Aviation Day” no Brasil Divulgação United Airlines

A United Airlines, maior companhia aérea do mundo, que liga diretamente o Brasil aos Estados Unidos em voos diários, estabeleceu uma parceria com a ONG Voz das Comunidades, que produz comunicação em responsabilidade social e promove eventos culturais em favelas do Rio de Janeiro, para apresentar as diversas oportunidades de carreira na aviação comercial a 10 meninas entre 12 e 18 anos. A ação, chamada “Girls In Aviation Day” (Dia das Meninas na Aviação) aconteceu ontem, nas instalações da empresa no aeroporto internacional Tom Jobim-Galeão.

Durante a programação, as jovens foram recebidas por mulheres que trabalham em departamentos como manutenção de aeronaves, operações de rampa, estoque, carga e administrativo, que lhes contaram sobre os passos para ingressar em um dos setores mais fascinantes do mundo, e como é a rotina de trabalho. O momento mais esperado foi a visita a um Boeing 767-300, utilizado no voo do Rio para Houston.

“As referências são importantes. A gente não pode sonhar ser aquilo que não vemos, ou não conhecemos. Então, ficamos muito felizes em receber essas jovens aqui, na United, para interagir com as nossas áreas e com nossas técnicas de manutenção, com as líderes de cargas de aeroporto ─ para justamente ampliar os horizontes de oportunidades de carreira em aviação”, destaca Jacqueline Conrado, Country Manager da United Airlines no Brasil.

“É importante que iniciativas como essa pensem nos jovens do Brasil, principalmente os que vivem situação de vulnerabilidade, porque através deste projeto muitas dessas meninas podem sonhar e possibilitar um futuro melhor para suas famílias”, diz Rene Silva, presidente da Voz das Comunidades.

Essa foi a terceira edição do “Girls In Aviation Day” realizada pela United no Brasil, sendo a primeira vez no aeroporto do Galeão, já que as anteriores ocorreram no Aeroporto de Guarulhos. Lançado em 2015 pela Women in Aviation International (WAI), o evento é comemorado em todo o setor aéreo. Como um parceiro comunitário ativo da WAI, o uIMPACT, grupo de recursos de negócios para mulheres da United, organizou também vários eventos para meninas interessadas em aviação. As equipes receberam mais de 850 meninas em 35 aeroportos diferentes. Na América Latina, além do Brasil, o evento também aconteceu na Colômbia, Equador, México, Panamá, Porto Rico e Argentina.

“É essencial que as meninas tenham outras mulheres como modelos, isto lhes dá uma visão tangível do que é possível alcançar. Ao ver mulheres em diversas funções na aviação, as meninas podem compreender que não há limites para suas ambições e se sentem motivadas a perseguir seus sonhos e expandir seus horizontes”, afirma Margarita Robles, diretora do uIMPACT para a América Latina e o Caribe da United.

Sobre a United Airlines

Na United, Good Leads The Way. Com hubs nos EUA em Chicago, Denver, Houston, Los Angeles, Nova York/Newark, São Francisco e Washington, D.C., a United opera a rede de rotas globais mais abrangente entre as empresas aéreas norte-americanas e é agora a maior companhia aérea do mundo, em assentos por milhas oferecidos. A United Airlines Holdings, Inc., empresa controladora da United Airlines, Inc., é negociada na Nasdaq sob o símbolo “UAL”.

Sobre o Voz das Comunidades

O VOZ DAS COMUNIDADES além de ser um jornal comunitário, tem a missão de combater a desigualdade social nas favelas através de ações e mobilizações com instituições locais.

