United Airlines oferece pratos locais em voos a partir do Brasil aérea incluiu ingredientes regionais no menu das cabines Polaris e Premium Plus para prestigiar seus passageiros com uma autêntica experiência gastronômica

United: moqueca de peixe branco com arroz de coco (Divulgação United Airlines)

A United Airlines ─ maior companhia aérea do mundo em assentos por milhas disponíveis e membro-fundador da aliança global Star Alliance ─ passou a incluir em seu menu pratos brasileiros nos voos a partir do país. A empresa atualmente liga São Paulo/Guarulhos a Chicago, Houston, Nova York/Newark e Washington D.C., e Rio de Janeiro/Galeão a Houston.

“O Brasil é um mercado-chave em nossa rede de rotas intercontinentais. Trabalhamos continuamente para melhorar os produtos a bordo e sabemos que as refeições são essenciais na experiência de viagem. Agregar nossa cultura local aos pratos é um dos maiores pontos de conexão com os passageiros. É uma forma de mostrar o quão próximos e comprometidos estamos com nossos clientes e com os mercados que servimos. Criamos pratos que representam o melhor da culinária brasileira”, afirma Jacqueline Conrado, Country Manager da United Airlines no Brasil.

Entre as opções, que mudam frequentemente para oferecer variedade aos passageiros, é possível encontrar moqueca de peixe branco com arroz de coco, filé mignon grelhado com mandioca gratinada e calda de cachaça, crepioca de chocolate e banana com doce de leite e brigadeiro em três sabores – chocolate tradicional, café e capim-limão.

Os parceiros locais de catering da United no Brasil criaram os menus, que destacam a culinária de cada região. A equipe de planejamento de cardápio da companhia aérea experimentou e aprovou todos os pratos regionais, que serão oferecidos a bordo continuamente, de acordo com a disponibilidade.

Além dos pratos especiais, a United oferece aos clientes da Classe Executiva United Polaris e da Premium Plus uma variedade de bebidas, assentos com sistema individual de entretenimento de bordo sob demanda, Wi-Fi, tomadas e portas USB. A United Polaris inclui benefícios adicionais, como acesso a salas VIP em aeroportos, embarque prioritário, poltronas reclináveis 180 graus, conversão em camas e amenity kits, entre outros itens de conforto. A empresa opera no Brasil com aeronaves Boeing 787-10, 787-9, 777-2, 767-400ER e 767-300ER.

Sobre a United Airlines

Na United, Good Leads The Way. Com hubs nos EUA em Chicago, Denver, Houston, Los Angeles, Nova York/Newark, São Francisco e Washington, D.C., a United opera a rede de rotas globais mais abrangente entre as empresas aéreas norte-americanas e é agora a maior companhia aérea do mundo, em assentos por milhas oferecidos. A United Airlines Holdings, Inc., empresa controladora da United Airlines, Inc., é negociada na Nasdaq sob o símbolo “UAL”.









