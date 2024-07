United, Delta e British Airways suspendem voos para Israel Decisão surge em meio a tensões crescentes na região, como o assassinato de Ismail Haniyeh, líder do Hamas Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 31/07/2024 - 18h51 (Atualizado em 31/07/2024 - 18h53 ) ‌



British Airways, Delta e United cancelam voos para Israel

A United Airlines, a Delta Airlines e a British Airways devem suspender seus voos para Israel a partir de quinta-feira, de acordo com relatos da mídia israelense na quarta-feira.

A decisão ocorre em meio a tensões crescentes na região, após recentes assassinatos no Irã e no Líbano. Uma das ações que culminou com a decisão das companhias foi o assassinato do seu líder político, Ismail Haniyeh, em um ataque em Teerã, onde participou da posse do novo presidente do Irã, Masoud Pezeshkian. Além da assassinato do comandante militar do Hezbollah, Fuad Shukr, em Beirute, pelas FDI. Esses incidentes aumentaram significativamente as tensões regionais, levando as companhias aéreas a tomar medidas de precaução em meio a um possível ataque retaliatório do Irã e seus aliados na região.

A United Airlines, que opera 14 voos por semana para Tel Aviv, notificou seus clientes sobre o cancelamento de voos para os próximos dias. A Delta Airlines anunciou cancelamentos semelhantes para as próximas 48 horas.

A British Airways também decidiu interromper os voos; no entanto, ainda não está claro se essa suspensão durará um dia ou se estenderá por 48 horas.

Segundo o i24news, todos os aviões afetados farão escala em Larnaca e não seguirão para Tel Aviv.





