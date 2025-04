Val Kilmer classificou cena memorável com Tom Cruise em Top Gun Maverick como ‘pessoal e comovente’ Personagem de Kilmer tinha câncer na garganta, assim como diagnosticado na vida real, e participou de uma reunião silenciosa, comunicando-se por meio de palavras digitadas em uma tela, com o antigo rival e então amigo Pete “Maverick” Mitchell (Cruise) Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 02/04/2025 - 03h22 (Atualizado em 02/04/2025 - 03h22 ) twitter

Val Kilmer com Tom Cruise em Top Gun Maverick: "Pessoal e comovente" Paramount Pictures

É praticamente impossível encontrar no mundo um entusiasta da aviação que não tenha se emocionado com o momento em que Tom Cruise e Val Kilmer contracenam na sequência `Top Gun Maverick`. Kilmer morreu nesta terça-feira (1) em Los Angeles aos 65 anos, vítima de uma pneumonia. O ator fazia tratamento contra um câncer na garganta, diagnosticado em 2014.

O ator teve uma carreira sólida como protagonista nos anos 80 e 90, estrelando em " Top Gun “, “Real Genius”, “Willow”, “Heat” e “The Saint”. Ele retornou brevemente às telas em “Top Gun: Maverick”, de 2022, embora não pudesse mais falar devido ao câncer.

A cena memorável trazia uma reunião silenciosa entre o Capitão Pete “Maverick” Mitchell (Cruise) e o Almirante Tom “Iceman” Kazansky (Kilmer) antigos rivais, e então grandes camaradas. Maverick falava enquanto Iceman respondia com frases tecladas, reproduzidas em uma tela de computador, por causa de um câncer na garganta, como havia sido diagnosticado o personagem e o ator na vida real. O momento no filme foi influenciado por anos de amizade entre ambos, tanto no roteiro quanto fora das telas.

‌



“Foi uma cena muito pessoal e comovente” descreveu Kilmer em uma entrevista por escrito ao Los Angeles Times, publicada em 14 de junho de 2022, dezenove dias depois do lançamento do filme nos cinemas.

Kilmer respondeu por e-mail ao LA Times sobre a cena, sobre seu relacionamento com Cruise e sobre como ele estava depois de anos de tratamento de câncer e cirurgias. Na ocasião, disse que a construção da cena estava em andamento há anos, mas que nenhuma pré-reunião foi necessária fora das telas, uma vez que os dois atores permaneceram amigos desde que se conheceram em Top Gun, em 1986.

‌



“Conversamos bastante sobre o que era melhor para a história e acho que eles acertaram no final”, escreveu Kilmer sobre Cruise. “Estamos em contato e trocamos presentes de Natal todo ano!”

Quanto à cena em si, Kilmer reconhece que foi ele quem digitou as palavras na tela do computador enquanto Iceman “conversava” com Maverick.

‌



“Na verdade, nós filmamos duas vezes”, ele disse por e-mail. “A primeira vez foi em San Diego. [Depois] eles [os produtores] quiseram fazer uma mudança de figurino e concluímos com a cena que você vê no filme, com o computador.”

“Depois de uma das tomadas (fizemos apenas algumas), notei que Tom e Val tinham lágrimas nos olhos. Parecia um momento genuíno entre dois velhos amigos”, disse também em entrevista ao Los Angeles Times o diretor, Joseph Kosinski.

“Ao trabalhar com um ator desse calibre, você tenta criar um espaço para que ele faça seu melhor, depois sai do caminho e o deixa criar”, afirmou Kosinski.

Em 2021, um documentário sobre a sua vida, “Val”, foi lançado. Seu filho forneceu a voz do ator e o filme utilizou centenas de horas de vídeo que ele gravou ao longo dos anos, dando uma visão reveladora dos sets em que trabalhou e mostrando que Kilmer era um pensador introspectivo com alma de artista.

Depois de supostamente recusar um papel em “The Outsiders”, de Francis Ford Coppola, Kilmer estourou com um papel principal na paródia de espionagem de 1984 “Top Secret!”, na qual ele interpretou um astro do rock e cantou suas próprias músicas. O filme é garantia de boas risadas para quem curte uma boa comédia pastelão.

Um de seus papéis mais memoráveis ​​foi interpretar o carismático e condenado Morrison em “The Doors”, de Oliver Stone, de 1991, lembra reportagem da Variety. Kilmer decorou as letras de todas as músicas de Morrison antes de sua audição, e mergulhou no papel, vestindo roupas semelhantes às do cantor por quase um ano.

Kilmer viveu por muitos anos em um rancho no Novo México. Ele também pintou e ajudou a supervisionar programas de teatro para alunos do ensino médio para apresentar Twain e Shakespeare. Kilmer se divorciou em 1996 e deixa uma filha, Mercedes, e um filho, Jack.

Para os entusiastas de aviação fãs de Top Gun, Kilmer deixa o legado de uma atuação marcante que não apenas convenceu, como emocionou o público no papel de um aviador competitivo em Top Gun, e depois, de um comandante firme e sábio em Top Gun Maverick.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.