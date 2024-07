Veja as curiosidades do Torneio de Wimbledon e da Emirates Aérea revela conexões interessantes da sua mais nova parceria, entre a maior companhia aérea internacional do mundo e o torneio de tênis mais antigo do mundo

Emirates: curiosidades de Wimbledon Divulgação Emirates

Enquanto o sorteio do torneio “The Championships, Wimbledon” é realizado no All England Club, a Emirates explora conexões interessantes da sua mais nova parceria, entre a maior companhia aérea internacional do mundo e o torneio de tênis mais antigo do mundo, celebrando a colaboração icônica de duas marcas reconhecidas globalmente.

Morangos nas quadras e nas alturas

Wimbledon é sinônimo de morangos, com 50 mil quilos de morangos e 14.900 litros de chantilly consumidos todos os anos em Wimbledon como um refresco de verão para quem assiste às partidas.

Ao longo de um ano, a Emirates serve 98 mil quilos de morangos frescos a bordo em voos pelo mundo, muitas vezes oferecendo aos clientes morangos suculentos cultivados nos Emirados Árabes Unidos, provenientes da maior fazenda vertical do mundo, a Bustanica, localizada em Dubai, de propriedade da Emirates.

Visão panorâmica

As quadras históricas do All England Club, no sul de Londres, são bem protegidas pelo famoso gavião Rufus, que tem monitorado as quadras de Wimbledon nos últimos 10 anos e afugentado pombos incômodos todas as manhãs durante o evento. Rufus é uma celebridade entre os fãs de Wimbledon e tem até seu próprio credenciamento para o torneio.

A Emirates tem experiência com aves famosas e importantes, e recebe falcões a bordo em reconhecimento à sua importância histórica e cultural nos Emirados Árabes Unidos. Alguns falcões reverenciados já voaram nas cabines com os clientes, e cada falcão viaja com certificados de saúde personalizados e seu próprio passaporte.

Flores que simbolizam tradição e beleza

Mais de 50 mil plantas estão presentes nas quadras de Wimbledon todos os anos. O Clubhouse do All England Club apresenta a icônica hera crescendo em suas paredes externas, que agora é uma característica da arquitetura do clube, frequentemente vista em fotografias e transmissões durante o evento, simbolizando as tradições de longa data do clube. A hera é frequentemente associada à tradição, resiliência e permanência.

A Emirates sempre tem uma orquídea roxa a bordo nas cabines e compra 1,2 milhão de orquídeas individuais a cada ano. A orquídea é simbolicamente associada à beleza, elegância e luxo – refletindo perfeitamente a experiência a bordo da Emirates. As orquídeas permanecem frescas e vibrantes por longos períodos, o que as torna muito adequadas para os voos de longa distância da Emirates.

Transmissão abrangente

As emocionantes partidas de tênis de Wimbledon são transmitidas pela televisão para mais de 200 países e territórios em todo o mundo, alcançando milhões de espectadores que assistem ao torneio ao vivo.

O premiado sistema de entretenimento a bordo da Emirates, o ice, oferece a maior variedade de conteúdo sem comparado a qualquer outra companhia aérea do mundo. O ice oferece aos clientes da Emirates mais de 2 mil filmes e centenas de séries de TV, com conteúdo licenciado em mais de 50 idiomas de todo o mundo.

Drinks e espumantes

Wimbledon é conhecido por certas bebidas que melhoram a atmosfera do evento e a experiência do espectador, incluindo o Pimm’s Cup, um licor com gim misturado com limonada, hortelã, pepino, laranja e morangos; o Champagne Lanson para brindar aos vencedores e comemorar; e a bebida essencialmente britânica, o gin Sipsmith, uma escolha popular em Wimbledon.

A Emirates é conhecida por seu portfólio premiado de bebidas servidas a bordo e nos lounges, desde champanhes exclusivos em todo o mundo até vinhos Grand Cru Classe envelhecidos na própria adega da Emirates por décadas. A Emirates também serve gin Sipsmith do Reino Unido a bordo, além do coquetel Pimm’s e vários drinks impressionantes com champanhe.

Performance musical

Um dos momentos musicais mais memoráveis em Wimbledon foi em 1996, quando Cliff Richard – um ícone da música pop britânica, estava no meio da multidão assistindo a uma partida quando começou a chover. A partida foi interrompida, mas a chuva continuou por horas, e um dirigente de Wimbledon teve a ideia de entreter a multidão com uma música de Cliff. Como verdadeiro profissional, ele divertiu o público com diversos sucessos, incluindo “Summer Holiday”, que se tornou uma performance tão memorável que ele foi convidado para uma reprise em 2022.

A música altamente cativante da Emirates chamada “Emirates Sonic Branding”, foi composta em janeiro de 2012 por Christian Saglie, um compositor de trilhas para filmes de Los Angeles. Saglie foi contratado para compor a música tema oficial da Emirates Airline para uso em anúncios, vídeos corporativos, música de espera, eventos ao vivo e outros. Sua sequência musical é baseada em um único tema – três notas descendentes ouvidas no início – que se repete e hoje é sinônimo da experiência Emirates.

Lembranças de Wimbledon

Os fãs de Wimbledon adoram visitar a Wimbledon Shop, onde compram recordações do evento e do estádio. Toalhas da marca Wimbledon, como as que os tenistas usam durante o jogo, são muito procuradas, assim como roupas oficiais de Wimbledon, como camisas polo, camisetas, bonés e munhequeiras. Itens de edição limitada, itens autografados e peças comemorativas especiais que celebram momentos históricos ou atletas são frequentemente procurados pelos colecionadores.

Os produtos da Emirates são tão populares que a Emirates tem a sua própria loja online e diversas lojas físicas que vendem de tudo, desde coleções de malas de luxo, roupas esportivas, trajes infantis de pilotos e tripulantes de cabine, até luxuosos cobertores da primeira classe, pijamas que liberam hidratantes naturais e uma mistura exclusiva de chás da Emirates e Dilmah. A Emirates agora também oferece presentes personalizados Wimbledon – incluindo a icônica toalha do campeonato de Wimbledon, completa com a marca Emirates.

Tradição e inovação

Wimbledon, embora cheio de tradição com suas quadras de grama e roupas brancas, adotou inovações como os tetos retráteis na quadra central e na quadra nº 1 para garantir que a partida continue apesar do imprevisível clima britânico. A cobertura da quadra central tem agora 15 anos e a cobertura da quadra nº 1 foi instalada há cinco anos. A introdução dos telhados transformou o evento, garantindo que os jogos continuem apesar das condições meteorológicas.

A inovação está no centro da filosofia da Emirates. Desde 1985, a Emirates sempre foi impulsionada pelo desejo de inovar – investindo continuamente em novas aeronaves, tecnologias, produtos e serviços para melhorar a experiência “fly better”. Em 1992, a Emirates foi a primeira companhia aérea a instalar telas de entretenimento individuais em todos os assentos; em 2008, foi a primeira companhia aérea a introduzir duchas e lounges a bordo; em 2011, foi a primeira companhia aérea a introduzir Wi-Fi a bordo; e em 2023, a Emirates lançou o maior programa de modernização de aeronaves da história, um investimento multibilionário para elevar a experiência do cliente.

