Vendas de pacotes da Azul para parques da Universal cresceram 28% neste ano Parceria para divulgação de roteiros e reforço nos voos para Orlando ajudaram a alavancar atração Luiz Fara Monteiro 13/11/2024 - 19h27

Com alta temporada e férias escolares se aproximando, operadora oferece opções para manter a demanda aquecida Foto: Divulgação

A Azul Viagens, operadora de turismo da Azul, vem colhendo os frutos da parceria com os parques da Universal, em Orlando, com o aumento de 28% nas vendas de pacotes para o destino, que atrai turistas de todas as idades e regiões do Brasil.

O sucesso, segundo Giulliana Mesquita, gerente de Produtos da Azul Viagens, é decorrente da sinergia com a Universal. “Esse é o resultado de um trabalho contínuo, que inclui desde treinamentos dos agentes de viagens, famtours, até campanhas e ações de marketing. Além disso, o aumento da oferta de assentos e voos para Orlando contribui para oferecermos pacotes mais atrativos”, explica a executiva.

Para Martim Diniz, gerente de Desenvolvimento de Negócios da Universal Destinations & Experiences, este crescimento tem se baseado nos diferenciais oferecidos e posicionamento em destaque dos hotéis da Universal: “Apesar dos parques serem o principal motivo da viagem, a escolha do hotel tem sido crucial para o crescimento da Azul Viagens e o aumento da estadia no destino. Expandimos o portfólio de hotéis na Universal Orlando Resort e com isso lançamos produtos que tem afinidade com as necessidades e procura do mercado brasileiro. Com isso, o passageiro Azul Viagens, tem cada vez mais apetite pelos beneficios que estão inclusos nos nossos hotéis da Universal como transporte e entrada antecipada nos parques (entre outros) – sendo o Universal Endless Summer Resort, o hotel em destaque.”

As cidades que mais apresentam demanda pelo destino são Sorocaba, São Paulo, Campinas, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. A maioria escolhe pacotes com entradas para três dias nos três parques da Universal - Universal Studios Florida e o Universal Islands of Adventure e Volcano Bay.

Com a alta temporada e as férias escolares se aproximando, a operadora já oferece opções para manter a demanda aquecida. “Teremos na alta temporada o reforço de voos para Orlando e a conectividade da malha aérea da Azul, com voos para Flórida, inclusive a partir do Norte e do Nordeste, o que é muito importante na atração de Clientes de diversas regiões do Brasil. Também vamos seguir reforçando as campanhas focadas tanto nos Clientes como nas agências de viagens”, reforça Giulliana.

