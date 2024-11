Veteranos da Força Aérea Brasileira visitam a CRUZEX 2024 A visita foi realizada nesta terça-feira (12/11) na Base Aérea de Natal Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 13/11/2024 - 20h26 (Atualizado em 13/11/2024 - 20h26 ) twitter

Veteranos da FAB visitam a CRUZEX 2024 Sargento Vanessa Sonaly / CECOMSAER

A Base Aérea de Natal (BANT) recebeu, nesta terça-feira (12/11), os veteranos da Força Aérea Brasileira (FAB), conhecidos carinhosamente como “Velhas Águias”, em uma programação especial no contexto da CRUZEX 2024, o maior exercício de adestramento militar da América Latina. O evento reforçou o respeito e a valorização àqueles que dedicaram suas vidas à defesa do Brasil.

A comitiva de veteranos foi acompanhada por autoridades como o Chefe do Estado-Maior da Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro do Ar Sérgio Roberto de Almeida; o Comandante de Preparo, Tenente-Brigadeiro do Ar Pedro Luís Farcic; e o Comandante da BANT e Diretor do Exercício, Brigadeiro do Ar Ricardo Guerra Rezende. Os veteranos foram recepcionados ao som da Banda de Música da BANT e participaram de uma foto oficial ao lado da aeronave KC-390 Millennium, símbolo da modernidade e da inovação tecnológica do Brasil. Em seguida, assistiram a um briefing no auditório, em um gesto de boas-vindas e reconhecimento.

CRUZEX 2024 na Base Aérea de Natal Sargento Vanessa Sonaly / CECOMSAER

Durante a visita guiada, as Velhas Águias percorreram áreas operacionais estratégicas da Base, conhecendo de perto a infraestrutura e os equipamentos que sustentam as operações.

Para o Chefe do Estado-Maior da Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro Almeida, o evento foi uma oportunidade de reconhecer a dedicação de muitas gerações. “É o reconhecimento do trabalho de muitas pessoas. A Força Aérea não alcança o nível da CRUZEX 2024 sem um trabalho prévio de preparação cultural, doutrinária e profissional, em tudo que envolve uma operação desse tipo. Hoje é uma oportunidade de receber os veteranos para acompanhar nossas atividades. É muito gratificante ver que todos eles contribuíram para chegarmos a esse ponto. Estamos muito felizes com essa oportunidade”, salientou.

‌



No período da tarde, os veteranos acompanharam decolagens de treinamento da CRUZEX. A oportunidade de ver a Força Aérea em ação reforçou, para as Velhas Águias, o orgulho de pertencerem a uma instituição que continua a evoluir e a honrar seu legado.

O veterano e Presidente da Associação Brasileira de Pilotos de Caça (ABRA-PC), Brigadeiro do Ar Teomar Fonseca Quírico, destacou a importância da ocasião como uma atualização das conquistas da FAB. “É fantástico, pois é uma oportunidade ímpar que a Força Aérea nos oferece, uma chance de nos atualizarmos sobre o que ela está realizando. Temos uma noção superficial do que a instituição está fazendo, mas, quando estamos em campo e vemos a atuação ao lado de forças aéreas de países desenvolvidos, no mesmo nível, isso nos dá uma grande certeza de que o trabalho foi bem feito. e que essa nova geração, que está assumindo agora, levará a Força Aérea para um futuro cada vez mais brilhante”, disse.

‌



O Diretor do Exercício, Brigadeiro Rezende, expressou o orgulho de ver o retorno de amigos e antigos instrutores, celebrando o laço entre as gerações da FAB. “Vejo aqui amigos, antigos instrutores, comandantes, instrutores dos meus instrutores e amigos pessoais de meu pai. Isso é, para mim, motivo de grande honra e, como disse o Brigadeiro Farcic, é também uma honra para a Força Aérea Brasileira: honra aos que nos precederam e glória aos que nos sucederão”, discursou.

