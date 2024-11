VFS Global compartilha orientações para fazer solicitação de visto segura Companhia dá 7 dicas importantes para se proteger contra fraudes Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 08/11/2024 - 18h47 (Atualizado em 08/11/2024 - 18h47 ) twitter

Empresa dá 7 dicas importantes para se proteger contra fraudes

A VFS Global produziu um guia passo a passo para ajudar as pessoas a evitarem fraudes na solicitação de vistos, em um momento em que o turismo e as viagens globais se intensificam. Devido à alta demanda, a VFS Global, por meio de todos os seus pontos de contato com o cliente, tem constantemente incentivado os solicitantes a pedirem os vistos com antecedência para evitar surpresas de última hora e, o mais importante, para se manterem protegidos de operadoras que não são oficiais.

Algumas dessas operadoras têm usado indevidamente a lacuna entre a demanda e a oferta e o desejo reprimido de viajar para enganar os solicitantes, oferecendo agendamentos de vistos em troca de dinheiro. Isso tem atraído não apenas viajantes ansiosos, mas também um aumento nas atividades de golpistas direcionadas a solicitantes de visto desprevenidos.

Nesse contexto, a empresa apresenta orientações sobre maneiras de evitar práticas fraudulentas comuns, incluindo venda de agendamento, emissão de cartas de agendamento falsas, alegações sobre o poder de influenciar decisões para aprovação de visto, entre outras.

“Estamos empenhados em fornecer direcionamentos claros e confiáveis para que os viajantes do Brasil possam ter uma experiência de solicitação de visto segura e sem problemas. Ao aumentar a conscientização sobre o potencial de fraude, gostaríamos de capacitar os solicitantes à medida que as viagens aumentarão nos próximos meses”, diz Amit Kumar Sharma, Head para as Américas da VFS Global.

‌



Para ajudar os viajantes a proteger suas informações pessoais e financeiras, a VFS Global oferece estas 7 dicas práticas:

1) Verifique a autenticidade dos elementos gráficos

‌



Golpistas costumam replicar elementos visuais de sites e e-mails oficiais para dar legitimidade às suas comunicações. No entanto, muitas vezes, eles utilizam logotipos de baixa qualidade, pixelados ou com erros. Se você receber uma comunicação suspeita, examine atentamente a qualidade dos elementos gráficos. Sites e e-mails legítimos usam logotipos em alta resolução e apresentam design consistente. Desconfie de qualquer variação.

2) Desconfie de oportunidades de emprego e ofertas de imigração

‌



Um dos golpes mais comuns envolve falsas ofertas de emprego ou serviços de imigração em nome de organizações de processamento de vistos. Se uma empresa de vistos prometer oportunidades de trabalho ou ajuda para processos de imigração, desconfie. Autoridades consulares ou empresas de suporte em solicitações de visto não atuam como recrutadoras ou consultoras de imigração e não prometem facilitar concessões de visto. Caso receba mensagens desse tipo, ignore e denuncie.

3) Nunca pague fora dos canais oficiais

Fraudes em solicitações de visto muitas vezes envolvem pedidos de pagamento para contas pessoais ou canais não oficiais. Pagamentos para o processo de visto devem ser realizados exclusivamente por meios oficiais, como o site da organização ou centros de atendimento. Nunca deposite dinheiro em contas de terceiros ou desconfie de pedidos de transferência para contas pessoais, pois empresas legítimas não solicitam esse tipo de pagamento.

4) Organize seus documentos e se planeje com antecedência

Fraudes podem ocorrer quando solicitantes buscam “facilidades” ou “atalhos” para o processo de visto. Certifique-se de reunir todos os documentos exigidos e de estar com suas finanças organizadas. No caso de visto de estudante, por exemplo, tenha em mãos comprovantes financeiros e documentos acadêmicos, evitando a necessidade de depender de terceiros para agilizar o processo, o que pode gerar exposição a golpes.

5) Cuidado com mensagens urgentes que pedem ação imediata

Muitos golpistas enviam mensagens de alerta ou de urgência pedindo que o solicitante tome uma ação imediata, como clicar em um link ou fornecer informações pessoais. Esse tipo de mensagem geralmente visa causar pânico para que você reaja sem avaliar adequadamente. Organizações confiáveis não utilizam abordagens alarmistas e fornecem prazos razoáveis para qualquer ação.

6) Consulte sempre os canais oficiais para confirmar informações

Para evitar informações enganosas, consulte exclusivamente os canais oficiais, como o site da empresa ou suas redes sociais verificadas, para obter detalhes sobre taxas, prazos e documentos necessários. Evite confiar em informações recebidas de fontes não oficiais, como grupos de redes sociais não verificados ou de terceiros desconhecidos.

7) Denuncie sempre que suspeitar de tentativa de fraude

Se você suspeitar de uma comunicação ou perceber que está sendo vítima de um golpe, denuncie imediatamente às autoridades locais e à empresa responsável pela solicitação de visto. Suas denúncias ajudam a alertar outras pessoas, auxiliando empresas e autoridades a aprimorar a segurança e identificar novos métodos de fraude.

Campanha de conscientização no Brasil

Em resposta à crescente necessidade de conscientização sobre fraudes, a VFS Global lançou uma campanha digital informativa no Brasil. Essa iniciativa tem como objetivo educar o público sobre os riscos associados à fraude de vistos e, ao mesmo tempo, fornecer informações valiosas sobre como identificar golpes e adotar práticas seguras durante o processo de solicitação. A campanha inclui postagens didáticas e explicativas que orientam os solicitantes sobre como reconhecer e denunciar possíveis tentativas de fraude. Com conteúdo simples e claro, a VFS Global pretende ampliar o alcance dessas informações fundamentais e incentivar uma jornada de solicitação de visto mais segura e transparente para todos.

Para mais informações, acesse o site oficial da VFS Global. Para informações sobre vistos para Portugal para brasileiros, acesse o site dedicado da VFS Global em português.

