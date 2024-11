VFS Global processa 300 milhões de solicitações de visto, destacando sua posição de liderança como parceira confiável dos governos Últimos 100 milhões de pedidos foram feitos nos últimos cinco anos – apesar da desaceleração das viagens causada pela pandemia entre 2020 e 2022 Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 27/11/2024 - 17h55 (Atualizado em 27/11/2024 - 17h55 ) twitter

VFS Global processa 300 milhões de solicitações de visto Divulgação BH Airport

A VFS Global, a principal especialista mundial em terceirização e serviços de tecnologia para governos e missões diplomáticas em todo o mundo, ultrapassou a marca de 300 milhões de solicitações de visto. É notável que os últimos 100 milhões de solicitações aconteceram nos últimos cinco anos, apesar da desaceleração das viagens causada pela pandemia entre 2020 e 2022. Somente em 2023, a empresa processou 24,1 milhões de solicitações, 35% a mais que em 2022. Fonte: Relatório de Sustentabilidade Integrado da companhia. E, entre janeiro e maio de 2024, processou aproximadamente 100.000 aplicações por dia.

“Estamos muito satisfeitos e honrados com a conquista deste marco, que é uma prova da confiança que 69 governos têm na VFS Global e uma comprovação da confiabilidade, segurança e serviços inovadores que oferecemos em 153 países. Também somos profundamente gratos a todos os solicitantes de visto que usam nossos serviços. No ano passado, tivemos a honra de ganhar vários contratos importantes, incluindo nos tornarmos o parceiro exclusivo de terceirização de vistos no exterior para a UK Visas e a DHA Austrália, e contratos com a Alemanha, Finlândia, Portugal e Japão, que renovaram sua confiança em nós. Continuamos profundamente comprometidos em continuar investindo em tecnologia e desenvolvimento de capital humano para garantir o aprimoramento contínuo dos nossos serviços”, diz Zubin Karkaria, fundador e CEO da VFS Global.

Ao gerenciar 60 governos clientes em 2019, a VFS Global é a parceira de confiança de 69 governos, compreendendo parcerias de longo prazo com 25 governos há mais de 15 anos. No ano passado, a VFS Global teve a honra de ganhar um recorde de sete contratos globais de terceirização de vistos – para o Reino Unido, Austrália, Noruega, Suécia, Letônia, Islândia e Áustria. Essas conquistas consolidam ainda mais a confiança dos governos clientes nas soluções altamente seguras, eficientes e inovadoras da organização e em sua proposta de valor.

Inovação e tecnologia são um pilar fundamental para a VFS Global, uma empresa que conceituou e criou o segmento de negócios de serviços de visto terceirizados desde sua fundação em 2001. Entre alguns exemplos estão a introdução pela empresa de 16 soluções digitais exclusivas e a construção de plataformas robustas e completas de eVisa para 12 governos soberanos. Da mesma forma, foi pioneira em recursos biométricos, outro exemplo notável de inovação e adaptação às mudanças na dinâmica do mercado. A VFS Global processou com eficiência mais de 140 milhões de registros biométricos desde 2007. Hoje, à medida que mais governos procuram integrar o registro biométrico em seu processo de solicitação de visto, a VFS Global desenvolveu ainda mais seus recursos com kits biométricos Multi-Mission Model (MMM).

Atualmente, a organização está estrategicamente focada em alavancar capacidades movidas pela IA generativa (GenAI) para trazer ainda mais eficiência na jornada do cliente. Após fazer parceria com o Responsible AI Institute para garantir o uso responsável e ético da inteligência artificial, a companhia criou hubs de IA em Mumbai (Índia) e Dubai (Emirados Árabes Unidos), com mais um, em Berlim (Alemanha), em desenvolvimento.

Sobre a VFS Global

Como líder mundial em terceirização e especialista em serviços de tecnologia, a VFS Global adota a inovação tecnológica, incluindo a IA generativa, para apoiar governos e missões diplomáticas em todo o mundo. A empresa gerencia tarefas administrativas e sem julgamento relacionadas a solicitações de visto, passaporte e serviços consulares para os governos de seus clientes, aumentando a produtividade e permitindo que eles se concentrem inteiramente na tarefa crítica de avaliação.

Com uma abordagem responsável para o desenvolvimento, a adoção e a integração de tecnologias, a empresa prioriza práticas éticas e sustentabilidade, ao mesmo tempo em que atua como parceira de confiança dos governos de seus clientes. Operando mais de 3.400 Centros de Aplicação em 153 países, a VFS Global processou com eficiência mais de 297 milhões de aplicações desde 2001.

Com sede em Zurique e Dubai e propriedade majoritária por meio de fundos de investimento gerenciados pela Blackstone Inc, juntamente com a Kuoni and Hugentobler Foundation e a EQT, sediadas na Suíça, a VFS Global tem o compromisso de criar valor para todas as partes interessadas e liderar soluções responsáveis e inovadoras, tornando os serviços governamentais mais eficazes e eficientes.

