Viajantes estão deixando para comprar passagens para as férias de verão em cima da hora Levantamento da Maxmilhas mostra um menor tempo de planejamento neste ano. Recife e Fortaleza foram os destinos que apresentaram as maiores quedas na antecedência de compra do bilhete para dezembro e janeiro Luiz Fara Monteiro 15/10/2024 - 18h37

Maxmilhas: viajantes estão comprando passagens com menor antecedência Divulgação Maxmilhas

As próximas férias de verão, que ocorrem entre dezembro de 2024 e janeiro de 2025, estão sendo planejadas com menos antecedência pelos brasileiros em relação ao ano passado, saindo de uma média de 5 meses para 4, uma queda de cerca de 17% na antecedência de compra da passagem aérea. É o que mostra o levantamento da Maxmilhas, travel tech que oferece formas inteligentes para a pesquisa e compra de passagens aéreas promocionais e hotéis. Recife e Fortaleza foram os destinos, entre os mais buscados, que apresentaram as maiores quedas na antecedência, com uma diminuição de 22% nos dias anteriores ao da viagem. Vale ressaltar que esses números ainda podem mudar, tendo em vista que os dados levam em consideração as passagens aéreas compradas até outubro de cada ano.

Entre os destinos nacionais mais buscados, Campinas (SP), Belém (PA) e Belo Horizonte (MG) registraram aumentos expressivos na participação de passagens aéreas vendidas, com crescimentos de 108%, 70% e 54%, respectivamente. Já o Rio de Janeiro, mesmo figurando no 2º lugar no ranking de destinos mais populares, caiu 19%, acompanhado por Brasília, com queda de 17%.

Confira a lista completa dos destinos mais buscados para as férias de verão:

São Paulo Rio de Janeiro Recife Salvador Fortaleza Belém Belo Horizonte Maceió Campinas Brasília

Em relação ao perfil dos viajantes, as viagens com crianças mantêm a maior participação tanto em 2023 quanto em 2024, com crescimento de 4% de um ano para o outro. “Isso mostra que as famílias tendem a se planejar mais cedo que os viajantes solo ou em casal, por exemplo”, explica a Head de Marketing da Maxmilhas, Sabrina Lorente.

Por outro lado, as viagens em grupo, com mais de três adultos, caíram 13% no comparativo ano a ano, enquanto as viagens solo aumentaram em 5%.

De acordo com os dados mais recentes da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), 60,8 milhões de passageiros se movimentaram pelos aeroportos do país em voos nacionais entre janeiro e agosto deste ano. A aviação brasileira vem apresentando crescimento estável neste ano e a tendência é de que as férias de verão movimentem ainda mais o setor, que aguarda recordes no número de passageiros.

SOBRE A MAXMILHAS - A Maxmilhas é uma plataforma pioneira de pesquisa, comparação e compra de passagens aéreas. Criada em 2013, em Belo Horizonte (MG), revolucionou o mercado de viagens sendo o primeiro marketplace de passagens aéreas com milhas para o consumidor final e, em 2021, lançou a primeira plataforma de reserva de hotéis no Brasil com a opção de pedir desconto na diária. Em 2024, lançou o MaxRadar, um buscador inteligente de passagens que encontra a passagem ideal para a necessidade de cada viajante. Já são mais de 13 milhões de viagens realizadas. Vale destacar alguns pontos desse sucesso: é a melhor empresa de viagens segundo o ranking 2024 do Reclame Aqui, com selo RA1000 que certifica empresas pela qualidade de atendimento e resolução de problemas; garante a confirmação da viagem em até 24h; além da praticidade que permite os viajantes fazerem buscas na plataforma e compararem passagens de diferentes companhias aéreas. Outro fator é a economia, já que com tecnologia e expertise no mercado, os clientes da Maxmilhas encontram passagens até 60% mais baratas que nas próprias companhias.

