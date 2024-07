Vídeo captura instante em que Boeing 777 da LATAM raspa fuselagem na pista durante decolagem na Itália

‌



Ao fundo, Boeing 777-300 da LATAM raspa fuselagem no asfalto durante decolagem em Milão Reprodução vídeo

Um Boeing 777-300 da LATAM Airlines sofreu um incidente conhecido na aviação como ‘tail strike’ — quando a aeronave raspa a fuselagem na pista — ao decolar do Aeroporto de Milão. Após prosseguir com a decolagem, a aeronave continuou sua subida e despejou combustível antes de retornar com segurança ao aeroporto 70 minutos depois.

CCTV shows LATAM Brasil 777-300 tail strike incident while departing Milan Malpensa Airport on Tuesday. The aircraft reportedly suffered significant damage and has been grounded since. pic.twitter.com/NXd44IAFjg — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) July 11, 2024

O voo envolvido no incidente foi o voo LA8073 da LATAM Brasil, que partiu do Aeroporto de Milão Malpensa (MXP), na Itália, em 9 de julho de 2024, na última terça-feira. O voo tinha como destino o Aeroporto Guarulhos (GRU) de São Paulo e era operado por uma das 10 aeronaves Boeing 777-300ER da frota da transportadora, com matrícula PT-MUG.

Tendo decolado da pista 35L de Milão por volta das 13h (horário local), a cauda da aeronave fez contato com a superfície da pista enquanto a aeronave girava. Apesar do tailstrike, o avião continuou no ar e subiu normalmente de acordo com os procedimentos operacionais padrão.

Imagens publicadas nas redes sociais mostram a aeronave subindo, deixando uma grande nuvem de poeira para trás, onde a parte inferior da cauda atingiu a superfície da pista.

A aeronave inicialmente seguiu para o norte e subiu a 5.000 pés antes de virar para o sul em direção a uma área a sudoeste da cidade de Milão, onde entrou em espera para a tripulação avaliar o estado técnico da aeronave e se preparar para despejar combustível.

O voo então seguiu para oeste em direção a uma área florestal perto da cidade de Tronzano Vercellese, onde começou a despejar combustível por volta das 13:50. Tendo reduzido o peso da aeronave ao peso mínimo seguro para pouso, a tripulação deixou o padrão de espera às 14:25 e voltou para o Aeroporto de Malpensa, onde o avião realizou um pouso seguro de volta na pista 35L às 14:37, cerca de 70 minutos após a partida.

Os passageiros desembarcaram normalmente, e o voo foi cancelado posteriormente, com a aeronave aguardando inspeção. No momento em que este artigo foi escrito, a aeronave não voou desde então e continua no solo em Milão.

De acordo com a ch-aviation, a aeronave envolvida no incidente (PT-MUG) tem 11,8 anos, tendo sido entregue pela primeira vez à LATAM Airlines em outubro de 2012. A aeronave está configurada para transportar 410 passageiros em uma configuração de três classes – 38 na classe executiva, 50 na econômica premium e 322 na econômica. O avião é movido por um par de motores General Electric GE90 e é operado sob um arrendamento de longo prazo do Wells Fargo Trust por meio da empresa de gestão de ativos Aircastle.

Nota da LATAM

A LATAM informa que o voo LA8073 (Milão-Guarulhos) desta terça-feira (9/7) precisou retornar ao aeroporto de origem e ser cancelado após o registro de contato entre a parte traseira da aeronave e a pista durante a decolagem. O desembarque ocorreu normalmente em segurança e sem intercorrências. Toda a assistência necessária foi oferecida aos passageiros, que foram realocados em voos próprios e de outras companhias. A LATAM lamenta os transtornos causados aos passageiros e reforça que todas as suas decisões visam garantir a segurança de todos.