Aviões da FAB batem no ar em treinamento no interior de São Paulo

Uma colisão entre dois aviões da Força Aérea Brasileira (FAB) nesta sexta-feira (01) provocou a queda de uma aeronave em Pirassununga, no interior de São Paulo. Uma cadete precisou se ejetar do avião. O incidente aconteceu em um voo de treinamento da Academia da Força Aérea (AFA) e envolveu duas aeronaves T-27 Tucano, utilizadas para a formação prática de futuros pilotos da FAB.



Durante o exercício, as aeronaves, conduzidas por um instrutor e uma cadete, se tocaram no ar, o que resultou na declaração de emergência. A aeronave do instrutor conseguiu retornar à base, enquanto a cadete, na aeronave de Ala, foi orientada a ejetar-se conforme os protocolos de segurança.



A manobra ocorreu sem complicações, e a cadete foi rapidamente socorrida, sendo levada ao Grupo de Saúde da AFA para exames e avaliação médica. Ela está bem e sob acompanhamento para garantir que não haja consequências para sua saúde.



A Força Aérea Brasileira já deu início às investigações para entender as causas do incidente. A Seção de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos da AFA, responsável por apurar ocorrências do tipo, conduz a análise inicial, seguindo os critérios do Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SIPAER).



Os T-27 Tucano, amplamente usados pela FAB no treinamento de cadetes, são essenciais para a formação dos pilotos militares no país, e incidentes desse tipo são investigados minuciosamente para identificar fatores que possam ter contribuído para a ocorrência, buscando sempre aprimorar a segurança e a eficácia dos treinamentos.