Virgin Atlantic encomenda sete aeronaves A330neo Acordo eleva o compromisso da companhia britânica com o A330neo para 19 aeronaves no total 23/07/2024 - 19h47



Virgin Atlantic: pedido por sete aeronaves A330neo Divulgação Airbus

A Virgin Atlantic fez um pedido firme de sete aeronaves A330neo como parte de sua transformação mais ampla de frota. O acordo eleva o compromisso da Virgin Atlantic com o A330neo para 19 aeronaves no total, proporcionando melhor economia.

O pedido foi anunciado durante o Farnborough Airshow a bordo do A330neo da Virgin Atlantic, chamado ‘Ruby Rebel’ e registrado como GB-VSRB em homenagem ao fundador Sir Richard Branson, para comemorar o 40º aniversário da companhia aérea.

Shai Weiss, CEO da Virgin Atlantic, disse: “Hoje, concluímos nossa transformação de frota multibilionária, com a compra de sete A330-900s adicionais, que sabemos que nossos clientes e nosso pessoal adoram voar. Voar com a frota mais jovem é a alavanca mais prontamente disponível e significativa para a descarbonização da aviação de longo curso e estamos orgulhosos de já operar uma das frotas mais jovens e mais eficientes em termos de combustível e carbono do outro lado do Atlântico.”

“Nossa parceria especial com a Airbus começou com a chegada de ‘Lady in Red’ em 1993, com nossa chegada mais recente, ‘Ruby Rebel’, chegando para marcar nosso 40º aniversário este ano. A Virgin Atlantic voou mais de 60 caudas da Airbus nas últimas três décadas. Embora não sejam os primeiros na festa, eles têm sido nossos principais parceiros de dança, fazendo nossos clientes sorrirem desde então.”

O CEO da Airbus, Commercial Aircraft, Christian Scherer disse: “Somos gratos pela decisão da Virgin Atlantic de expandir sua frota de A330neo como parte de sua estratégia de ter a frota mais jovem do outro lado do Atlântico. O A330neo não só oferece um custo operacional por assento-milha imbatível e uma experiência excepcional para o passageiro, como também melhora muito a eficiência da frota da Virgin Atlantic e contribui para sua jornada de sustentabilidade. Estamos ansiosos para continuar esta colaboração tranquila e bem-sucedida por muitos anos.”

O A330neo apresenta a premiada cabine Airspace, que oferece aos passageiros uma experiência única, alto nível de conforto, ambiente e design. Isso inclui mais espaço individual, compartimentos superiores maiores, um novo sistema de iluminação e acesso aos mais recentes sistemas de entretenimento e conectividade a bordo.

Equipado com os motores Rolls-Royce Trent 7000 de última geração, o A330-900 é capaz de voar 7.200 nm / 13.300 km sem escalas. No final de junho de 2024, a Família A330 havia acumulado 1.798 pedidos firmes de mais de 130 clientes em todo o mundo, incluindo 319 A330neo de 30 clientes.

Assim como todas as aeronaves da Airbus, a família A330 já é capaz de operar com até 50% de Combustível de Aviação Sustentável (SAF). O fabricante tem como meta ter sua aeronave com capacidade para até 100% de SAF até 2030.

