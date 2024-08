Virgin Australia encomenda 8 jatos E190-E2 da Embraer O jato da Embraer oferece conforto, desempenho, menores emissões de ruído e consumo de combustível Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 14/08/2024 - 11h14 (Atualizado em 14/08/2024 - 11h14 ) ‌



Entregas começam no segundo semestre de 2025 Divulgação: Embraer

A Virgin Australia fez um pedido firme à Embraer de oito jatos small narrowbody E190-E2, como parte de seu plano de renovação de frota. Por meio desta encomenda o E190-E2, a aeronave de corredor único mais eficiente em termos de combustível do mundo e com as menores emissões de ruído, irá complementar a frota de jatos narrowbodies maiores da companhia aérea australiana, substituindo os modelos Fokker atualmente em serviço. O pedido será adicionado à carteira de pedidos do terceiro trimestre da Embraer e as entregas estão previstas para começar no segundo semestre de 2025.

O anúncio contou com a presença de Rita Saffioti, Vice-Primeira-Ministra e Tesoureira, Ministra dos Transportes e Ministra do Turismo da Austrália Ocidental. A frota de E190-E2 da Virgin Australia terá como base a cidade de Perth e será operada pela Virgin Australia Regional Airlines. A aeronave tem autonomia de voo de cerca de seis horas e é equipada com motores PW1900G da Pratt & Whitney.

“Quando o E190-E2 entrar em serviço, em outubro de 2025, ele se tornará a primeira aeronave nova no mercado de charter da Austrália Ocidental neste século”, disse Jayne Hrdlicka, CEO do Virgin Australia Group. “O E190-E2 é a aeronave com maior eficiência de combustível em seu segmento e reduzirá as emissões em cerca de 30% em comparação com o F100 anterior. Esses jatos também são muito mais silenciosos e oferecem maior conforto aos passageiros.”

“Quando o E190-E2 se juntar à frota no final do próximo ano, ele operará predominantemente voos charter para a Virgin Australia Regional Airlines, reforçando sua posição como a maior operadora no mercado charter da Austrália Ocidental. Este é um importante voto de confiança do Virgin Australia Group em nosso negócio de fretamento e no mercado da Austrália Ocidental”, completa o CEO do Virgin Australia Group.

“O E2 é um divisor de águas. Estamos entusiasmados em receber a Virgin Australia na família Embraer e ansiosos para ver o E2 – o melhor jato da categoria, reconhecido pelo conforto, baixo nível de ruído e emissões reduzidas – levar a companhia aérea a patamares ainda mais altos”, destaca Martyn Holmes, Diretor Comercial da Embraer Aviação Comercial.

Concebido a partir de 20 anos de excelência operacional dos E-Jets de primeira geração, o E190-E2 apresenta aerodinâmica aprimorada, uma nova asa e novas tecnologias que proporcionam melhorias significativas na redução das emissões de carbono e no consumo de combustível. O jato foi certificado para voar com misturas de até 50% de combustível de aviação sustentável (SAF) e demonstrou a capacidade de operação em voos de teste com 100% de SAF.

A Embraer está comprometida em desenvolver produtos, soluções e tecnologias para contribuir com a meta da indústria da aviação de alcançar zero emissões até 2050. A companhia tem o objetivo de ser neutra em carbono até 2040 e atingir um crescimento neutro em carbono a partir de 2022. A companhia planeja implementar 25% de uso de combustível de aviação sustentável (SAF) em suas operações até 2040 e 100% de fontes de energia renováveis até 2030.

Desde que o primeiro Bandeirante decolou nos céus da Austrália em 1978, a Embraer estabeleceu firmemente sua presença no país com cerca de 50 aeronaves atualmente em operação, tornando-se uma das maiores frotas de E-Jets da região Ásia-Pacífico.

Sobre a Virgin Australia Regional Airlines e o Grupo Virgin Australia

A Virgin Australia Regional Airlines, anteriormente conhecida como Skywest, é uma orgulhosa integrante da paisagem da Austrália Ocidental há mais de seis décadas. A companhia aérea juntou-se ao Grupo Virgin Australia em 2013 e opera atualmente mais de 250 voos semanais.

O Grupo foi fundado em 2000 por Sir Richard Branson e é atualmente uma das maiores companhias aéreas australianas, operando uma extensa malha aérea doméstica, além de serviços internacionais de curta distância, operações de charter e carga, e de seu programa de fidelidade, Velocity Frequent Flyer. O Grupo emprega mais de 7.800 pessoas e conta com mais de 12 milhões de membros Velocity, que podem usar seus Pontos para resgatar voos para mais de 600 destinos ao redor do mundo através da Virgin Australia e de sua extensa lista de companhias aéreas parceiras internacionais.

Sobre a Embraer

Empresa aeroespacial global com sede no Brasil, a Embraer atua nos segmentos de Aviação Comercial, Aviação Executiva, Defesa & Segurança e Aviação Agrícola. A Companhia projeta, desenvolve, fabrica e comercializa aeronaves e sistemas, além de fornecer Serviços & Suporte a clientes no pós-venda.

Desde sua fundação, em 1969, a Embraer já entregou mais de 8 mil aeronaves. Em média, a cada 10 segundos, uma aeronave fabricada pela Embraer decola de algum lugar do mundo, transportando anualmente mais de 145 milhões de passageiros.

A Embraer é líder na fabricação de jatos comerciais de até 150 assentos e a principal exportadora de bens de alto valor agregado do Brasil. A empresa mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviço e de distribuição de peças, entre outras atividades, nas Américas, África, Ásia e Europa.

Colaboração: Gabriel Rizzini Monteiro