Visa e Cybersource se unem à Azul com objetivo de redução de fraudes no comércio eletrônico Iniciativa tem o objetivo de permitir uma experiência de aprovação de compra segura e confiável para os Clientes da companhia Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 17/07/2024 - 17h21 (Atualizado em 17/07/2024 - 17h21 ) ‌



Azul: parceria para redução de fraudes no comércio eletrônico Vinicius Magalhaes

A Visa e a Cybersource, líderes em soluções de pagamento e segurança digital, se uniram à Azul com o objetivo de aprimorar a autorização de compras de passagens aéreas e reduzir os índices de fraude no comércio eletrônico.

Gisele Cristina Marquesim, Gerente de Prevenção a Fraudes na Azul, compartilha mais detalhes sobre essa parceria. “Nosso principal desafio é proporcionar a melhor experiência de voo para nossos Clientes e garantir altos níveis de segurança tanto na autenticação de contas quanto nas transações. A implementação de tecnologias avançadas de prevenção a fraudes, como o Decision Manager da Cybersource, tem sido fundamental para atingirmos esse objetivo”, avalia.

A colaboração com a Visa e a Cybersource permite à Azul adotar medidas robustas de segurança, protegendo as transações dos Clientes contra fraudes e possibilitando um processo de compra mais seguro e confiável. Essas iniciativas fortalecem a confiança dos consumidores na Azul, além de melhorar a eficiência operacional da companhia.

Fernando Pantaleão, Vice-presidente de Vendas e Soluções para Comércios da Visa do Brasil, comenta que a Azul está no caminho certo para trazer ainda mais segurança e uma melhor jornada de compra no comércio eletrônico para seus consumidores: “Nossas ferramentas inovadoras utilizam inteligência artificial e machine learning para facilitar o processo de compra de passagens aéreas da Azul. Por trás dos bastidores, estamos analisando milhares de variáveis de dados, permitindo que a Azul foque no bem-estar de seus passageiros”.

Já Gustavo Carvalho, Diretor Executivo da Cybersource Brasil, destaca: “Nossa parceria com a Azul permitirá que a empresa acesse tecnologias inovadoras de pagamentos digitais e gestão de fraude. Isso reforça o compromisso da Cybersource e da Visa em oferecer soluções de segurança que visam aprimorar a experiência de compra e aumentar a escalabilidade dos negócios e a conversão de vendas”.

A Visa e a Cybersource continuam a ser parceiros estratégicos na jornada da Azul de oferecer uma experiência de compra segura e sem complicações, reforçando o compromisso da companhia aérea com a inovação e a segurança no comércio eletrônico.

Sobre a Azul

Azul S.A. (B3: AZUL4, NYSE: AZUL), a maior companhia aérea do Brasil em número de partidas e cidades atendidas, oferece 1.000 voos diários para mais de 160 destinos. Com uma frota operacional de mais de 180 aeronaves e mais de 16 mil tripulantes, a companhia possui uma malha de 300 rotas diretas. A Azul foi eleita pela Cirium (empresa líder em análise de dados de aviação) como a 2ª companhia aérea mais pontual do mundo em 2023. Em 2020, a Azul foi premiada como a melhor companhia aérea do mundo pelo TripAdvisor, sendo a primeira vez que uma companhia aérea brasileira conquistou o primeiro lugar no Traveller’s Choice Awards. Para mais informações acesse www.voeazul.com.br/imprensa

Sobre a Visa

A Visa (NYSE: V) é líder mundial em pagamentos digitais, facilitando transações entre consumidores, comerciantes, instituições financeiras e entidades governamentais em mais de 200 países e territórios. Nossa missão é conectar o mundo por meio da rede de pagamentos mais inovadora, conveniente, confiável e segura, permitindo que indivíduos, empresas e economias prosperem. Acreditamos que as economias que incluem todos em todos os lugares, elevam todos em todos os lugares e consideram o acesso fundamental para o futuro do movimento do dinheiro.