Voa Brasil coloca no ar o equivalente a 100 aeronaves lotadas de aposentados Foram quase 16 mil reservas efetuadas em três meses de funcionamento, com passagens de até R$ 200 o trecho Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 30/10/2024 - 17h45 (Atualizado em 30/10/2024 - 17h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Voa Brasil: programa com passagens aéreas por até R$ 200 para aposentados do INSS Reprodução/RECORD

O Voa Brasil, primeiro programa de inclusão social na aviação brasileira, transportou o equivalente a mais de 100 aeronaves lotadas de aposentados do INSS em seus três primeiros meses de funcionamento. Segundo dados do Ministério de Portos e Aeroportos (MPor), responsável pela iniciativa, foram efetuadas cerca de 16 mil reservas por aposentados que não viajavam há mais de um ano.

“São pessoas que estão conseguindo reencontrar familiares ou conhecer um neto que mora distante, ou simplesmente viajando para aproveitar a vida. O programa traz dignidade e autoestima a pessoas que não costumam viajar ou mesmo que nunca viajaram de avião”, disse ao blog o ministro de Portos e Aeroportos, Sílvio Costa Filho.

Com passagens de até R$ 200 por trecho, o programa foi lançado em 24 de julho e é realizado em parceria com companhias aéreas, aproveitando assentos ociosos e períodos de baixa temporada.

Para adquirir os bilhetes, os aposentados devem acessar o site oficial www.gov.br/voabrasil. Por razões de segurança, é necessário ter um cadastro ouro ou prata no portal.

‌



Nos três primeiros meses, o site foi visitado por mais de 100 mil CPFs, dos quais 15% finalizaram a compra das passagens, uma taxa acima da média registrada pelos sites das companhias aéreas, que não ultrapassa 3%.

Os destinos do programa contemplaram todas as regiões do Brasil, incluindo 74 cidades, o que representa aproximadamente metade dos aeroportos com voos regulares no país.

‌



A maior concentração de passagens foi para o Sudeste, que recebeu 44% dos aposentados, seguido pelo Nordeste, com 40%. Entre os 10 destinos mais procurados, estão São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Recife, Brasília, Salvador, João Pessoa, Natal, Belo Horizonte e Maceió, que, juntos, receberam 77% dos passageiros.

O Nordeste liderou em número de cidades atendidas entre os 70 destinos mais buscados, com 19 municípios incluídos, como Fortaleza, Recife, Salvador, e cidades menores como Ilhéus e Campina Grande. No Sudeste, foram registrados 17 destinos, enquanto o Sul teve 15, o Norte 13, e o Centro-Oeste seis.

‌



Os 20 principais destinos escolhidos pelos aposentados refletem uma variedade de cidades em todas as regiões. São Paulo aparece no topo da lista com 4.559 passageiros, seguido de cidades como Fortaleza, com 1.290, e Recife, com 1.177. Os dados mostram que tanto capitais quanto cidades do interior estiveram entre as mais visitadas, como Aracaju, com 265 passageiros, e Manaus, com 190.

O MPor planeja expandir o programa no primeiro semestre de 2025 para incluir também estudantes universitários de baixa renda. A iniciativa é custeada exclusivamente com assentos ociosos das companhias aéreas e não utiliza recursos públicos.

Veja os 20 principais destinos do período

São Paulo: 4559 Rio de Janeiro: 1464 Fortaleza: 1290 Recife: 1177 Brasília: 1008 Salvador: 947 João Pessoa/Bayeux: 527 Natal: 489 Belo Horizonte/Confins: 480 Maceió/Rio Largo: 426 São Luís: 354 Campinas: 294 Aracaju: 265 Porto Seguro: 244 Belém: 209 Juazeiro do Norte: 206 Curitiba: 201 Manaus: 190 Vitória: 185 Teresina: 177

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.