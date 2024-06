VOAR Aviação e Aeroclube de Goiás oferecem 30 bolsas de estudo no curso de formação de mecânicos de aeronaves O anúncio foi feito no primeiro dia da AviationXP Centro-Oeste, que segue hoje até as 20 horas no Aeroporto Santa Genoveva

VOAR Aviação e Aeroclube de Goiás: bolsas de estudo no curso de formação de mecânicos de aeronaves

A parceria entre as duas instituições visa promover o desenvolvimento da aviação e oferecer oportunidades de formação profissional para os interessados na área de manutenção de aeronaves. Como parte dessa colaboração, a VOAR disponibilizará 30 bolsas integrais no curso de mecânico de aeronaves oferecido pelo Aeroclube de Goiás. O anúncio foi feito durante a AviationXP do Centro-Oeste, que acontece esta semana em Goiânia. O evento está na quinta edição e vai até as 20 horas hoje no Aeroporto Santa Genoveva.

A iniciativa da VOAR tem o objetivo de incentivar o aprimoramento técnico e profissional dos estudantes, capacitando-os para atuar no mercado de trabalho com excelência e segurança. O curso de mecânico de aeronaves do Aeroclube de Goiás é reconhecido pela excelência em sua formação, proporcionando aos alunos conhecimentos teóricos e práticos fundamentais para o desempenho de atividades de manutenção em aeronaves.

Com a parceria com a VOAR, os alunos terão a oportunidade de vivenciar um ambiente de aprendizado prático profissional ainda mais completo, com acesso a recursos tecnológicos de última geração e acompanhamento de profissionais experientes. As bolsas de estudo serão destinadas a candidatos que atendam aos critérios estabelecidos pela VOAR e pelo Aeroclube de Goiás. Os interessados poderão se inscrever através do site www.voar.aero

Essa parceria reforça o compromisso da VOAR em investir no desenvolvimento da aviação e contribuir para a formação de profissionais altamente qualificados. E trará benefícios não apenas para os estudantes, mas também para o setor de aviação como um todo, fortalecendo a indústria e garantindo a segurança e eficiência das operações aéreas.

Sobre a VOAR:

A VOAR Aviation, empresa brasileira com mais de 35 anos de atuação no mercado aeronáutico, conecta pessoas oferecendo experiências únicas, segurança e privacidade. Com 16 hangares nos melhores aeroportos do país, 4 centros especializados de manutenção e uma base nos Estados Unidos, a VOAR possui uma frota diversificada para fretamentos executivos, serviços de administração, manutenção e gerenciamento de aeronaves, transporte aeromédico, venda de peças e aeronaves. Com atuação no atendimento de 25% da frota de aeronaves executiva do Brasil, a VOAR possui certificações internacionais de qualidade, que atestam as melhores práticas e excelência nos padrões de segurança e eficiência operacional.

Sobre o Aeroclube de Goiás:

Com uma trajetória de dedicação à Aviação Civil e fundado em 19 de junho de 1938 no Estado de Goiás, o Aeroclube de Goiás iniciou suas atividades como uma Escola de Aviação, oferecendo cursos profissionalizantes na área. O sucesso ao longo dos anos impulsionou o crescimento do Aeroclube, que continua a investir na sua expansão e reestruturação. O Aeroclube de Goiás se destaca como um centro de excelência na formação e capacitação de profissionais para diversas funções, como pilotos de aviões e helicópteros, comissários de bordo e mecânicos de aeronaves. Ao longo de seis décadas, a instituição capacitou milhares de pessoas, atendendo jovens que ingressam no mercado de trabalho, empresários e proprietários de aeronaves, contribuindo significativamente para o desenvolvimento de profissionais na aviação.









