VoeBiz apresenta nova plataforma e atualiza regras para que as empresas viajem ainda mais

Voe Biz: nova plataforma (Vinicius Magalhaes)

Democrático por natureza, o VoeBiz, programa de fidelidade da GOL Linhas Aéreas direcionado exclusivamente para empresas que necessitam de viagens corporativas para seus colaboradores, está ainda mais fácil e transparente, além de proporcionar uma economia de até 10% na compra de passagens com a GOL. Entrou em vigor na última quinta-feira (6) o novo VoeBiz, com uma plataforma de fidelidade mais simples e aprimorada, por meio da qual os clientes podem conhecer as novas categorias e regras para o acúmulo de pontos do programa existente desde 2016.

O VoeBiz é um programa que oferece adesão simples e gratuita, permitindo às empresas cadastradas juntarem pontos e terem até 10% de economia nas viagens realizadas com a GOL. Quanto mais pontos as empresas juntam, mais viagens de negócios elas podem realizar. Além de economizar recursos com o resgate de pontos, essas viagens oferecem às empresas oportunidades para expandir seus negócios tanto nacional quanto internacionalmente.

Desde o dia 6 de junho de 2024, as passagens aéreas compradas valem pontos que são acumulados de acordo com a categoria da empresa no programa. As 2 categorias anteriores, Essencial e Prime, evoluíram e se transformaram em 5 novas categorias: VoeBiz, Essencial, Prime, Super Prime e Exclusive.

Pela regra anterior, a empresa juntava pontos - com os quais trocava por novas passagens aéreas - a cada real pago em passagens GOL, e a conversão variava conforme a classe ou família tarifária dos bilhetes aéreos: Promo, Light, Plus, Max e Premium Economy.

De agora em diante, a empresa cadastrada no VoeBiz junta pontos conforme o valor pago na passagem aérea e de acordo com sua categoria no programa. Cada uma das 5 categorias atuais traz como benefício uma porcentagem diferente do valor pago no bilhete, que é convertido em pontos: 3%, 5%, 8% e 10%. Com essa mudança, ficou ainda mais descomplicado calcular quanto a empresa irá juntar por viagem. A quinta categoria, Exclusive, é especial para empresas que possuem acordo comercial com a GOL.

Está mais fácil calcular quantos pontos a empresa irá juntar. Uma parte do valor pago na passagem agora é convertida em pontos, e cada ponto equivale a R$ 1. A empresa pode usar os pontos para comprar novas passagens aéreas.

Segue um exemplo, tomando como base a categoria Prime. Se o valor pago na passagem aérea GOL é de R$ 1.000, a empresa junta com essa viagem 8% do valor pago em forma de pontos, ou seja, 80 pontos, que poderão ser utilizados na compra de mais passagens.

“Após alguns meses de pesquisa e investimentos estamos trazendo novidades aos nossos clientes com CNPJ que representam a evolução de um serviço que leva muitos benefícios e vantagens às empresas cadastradas. Agora o programa de fidelidade VoeBiz está ainda mais simples e prático para todos os que escolhem voar com a GOL a trabalho e a negócios”, afirma Carla Fonseca, vice-presidente da GOL e CEO da Smiles.

Ao longo de seus 7 anos de existência, o VoeBiz atraiu mais de 24 mil empresas nacionais, oferecendo a elas benefícios e economia significativa no deslocamento de seus colaboradores.

Em junho, 20% a mais em pontos e economia para sua empresa

Para coroar o lançamento da nova plataforma VoeBiz, o programa de fidelidade para empresas lança hoje, 10 de junho, uma campanha de acúmulo de pontos válida até o dia 30/06.

Clientes (empresas) que fizerem o primeiro acúmulo durante o mês de junho serão contemplados com 20% a mais em pontos para começarem no programa economizando muito.

Para que as empresas possam fazer parte do programa, é preciso que tenham sede no Brasil com CNPJ válido e se cadastrem no site do VoeBiz.

Conheça a nova plataforma VoeBiz neste link.

O VoeBiz é o primeiro programa de fidelidade para empresas nacionais, criado em 2016 pela GOL Linhas Aéreas, uma das empresas aéreas líderes no Brasil. Focado em empresas que possuem necessidade de viagens corporativas, com adesão simples e livre de taxas, o VoeBiz é um programa democrático, que permite às empresas viajarem com mais vantagens e economia por meio do acúmulo de pontos e de descontos na emissão de novas passagens aéreas. Nestes 7 anos de existência, o programa VoeBiz já conquistou mais de 24 mil empresas. E os colaboradores que viajam a negócios juntam milhas pessoais no programa de fidelidade Smiles.









