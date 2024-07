VOEPASS Linhas Aéreas reativará suas bases em Uberlândia, Brasília, Barreiras e Vitória da Conquista A partir de janeiro de 2025, as passagens serão comercializadas pela LATAM, dentro do acordo de codeshare entre as companhias Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 30/07/2024 - 16h58 (Atualizado em 30/07/2024 - 16h58 ) ‌



VOEPASS Linhas Aéreas: retomada em Uberlândia, Brasília, Barreiras e Vitória da Conquista Divulgação VOEPASS

Expandindo sua atuação na Bahia, em Minas Gerais e no Distrito Federal, a VOEPASS Linhas Aéreas retoma, a partir de janeiro de 2025, suas operações nas bases de Barreiras/BA, Brasília/DF, Uberlândia/MG e Vitória da Conquista/BA.

A nova malha inclui voos entre Brasília e Vitória da Conquista com operações às terças, quintas e sábados; Brasília e Barreiras às segundas, quartas, sextas e domingos; e Brasília e Uberlândia com voos de segunda a domingo.

Já a cidade de Salvador/BA também ganhará novas rotas a partir de janeiro. A capital do estado da Bahia terá voos com destino a Barreiras, sendo quatro frequências semanais, às segundas, quartas, sextas e domingos, e também a Vitória da Conquista, tendo sua operação todas as terças, quintas e sábados.

“A ampliação de atuação nessas localidades reforça a proposta da companhia em buscar constantemente possibilidades de comodidade aos nossos passageiros e proporcionar conexões em novos destinos”, comenta Eduardo Busch, CEO da VOEPASS Linhas Aéreas.

As rotas serão operadas pela VOEPASS com aeronaves ATR 72, com capacidade para até 68 passageiros, e terão suas passagens comercializadas em diversos canais, incluindo o portal latam.com, como parte do acordo de codeshare entre as companhias.

Sobre VOEPASS Linhas Aéreas

Somos a companhia aérea genuinamente brasileira mais antiga em operação, tendo iniciado nossos voos em 1995. Hoje, somos a quarta maior companhia aérea do país, segundo dados da ANAC.Nossa frota de 15 aeronaves nos modelos ATR 42 e ATR 72 atendem 37 destinos em todas as regiões do Brasil e transportaram mais de 500 mil passageiros em 2023.

Com mais de mil colaboradores, operamos sob a Certificação IOSA e o certificado de excelência operacional internacional emitido pela IATA. Somos membro da ABEAR, da IATA e da ALTA.

