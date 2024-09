VOLL realiza maior edição do Travel Connect no dia 24 de outubro Evento se tornou um dos mais importantes do segmento de viagens e despesas corporativas e será realizado no Centro de Convenções do hotel Pullman Vila Olímpia (SP), com público ampliado Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 06/09/2024 - 16h49 (Atualizado em 06/09/2024 - 16h49 ) ‌



VOLL: Travel Connect no dia 24 de outubro Inframerica

Com objetivo de conectar líderes do setor de viagens e despesas corporativas do Brasil, será realizado no dia 24 de outubro, o Travel Connect 2024. Promovido pela agência de viagens corporativas VOLL (www.govoll.com), o evento está em sua terceira edição e acontece em novo endereço, no Centro de Convenções do hotel Pullman Vila Olímpia, em São Paulo (SP), com o tema central “Conexões reais na era da inteligência artificial”. São aguardados no palco as altas lideranças dos principais players do segmento, assim como na edição anterior, quando os participantes puderam ouvir e trocar experiências com nomes como a Diretora de Vendas e Marketing da LATAM Airlines, Aline Mafra, e o Head of Business Solutions, Data & Insights do Google, Maurício Martiniano. Anteriormente formado por cerca de 400 profissionais, o público deste ano será ampliado para a capacidade de 600 gestores de compras, viagens e despesas corporativas.

“Com um line-up exclusivo e com as mais altas lideranças do nosso mercado, vamos levar as informações e recursos tecnológicos mais atuais do setor do turismo corporativo para os gestores de compras, viagens e despesas das empresas para que eles possam conhecer a gama de possibilidades e compreender como a inteligência artificial pode, de fato, se tornar um elemento mais prático e agregador no cotidiano das companhias e de seus colaboradores”, afirma Luciano Brandão, cofundador e CEO da VOLL.

A partir de um conteúdo altamente qualificado, com a presença de executivos de grandes empresas, o público presente poderá participar de discussões relevantes sobre o cenário atual, tendências e inovações tecnológicas que impactam o mercado nacional e internacional. “O Pullman e Grand Mercure Vila Olímpia estão honrados em receber pela primeira vez o Travel Connect, maior evento do mercado de viagens e despesas corporativas que acontece no segundo semestre. É um privilégio sermos o palco de um encontro tão significativo, que reúne os principais profissionais do setor. Estamos comprometidos em proporcionar uma experiência excepcional para todos os participantes, garantindo que a edição 2024 deste evento seja memorável em todos os aspectos”, diz Maxwell Philips, Coordenador de Vendas do Combo Vila Olímpia.

A experiência do evento será conduzida em parceria com o Grupo R1, especializado em soluções completas, reunindo tecnologia, sustentabilidade e inovação. “Nós estamos muito felizes com a parceria com a VOLL, buscamos incansavelmente por inovação e nos juntar com a VOLL no Travel Connect é simplesmente incrível. Um evento de altíssimo nível, que busca discutir tecnologia, melhores práticas e promovendo um grande networking, além de nos dar a oportunidade de mostrar novidades do segmento audiovisual”, diz Raffele Cecere, CEO do Grupo R1.

‌



Toda a programação está sendo elaborada para que os participantes possam avaliar as oportunidades dentro de suas empresas para expandir seus impactos positivos no negócio, por meio de um formato atualizado, inovador, funcional, dinâmico e seguro. “O Travel Connect 2023 foi uma experiência extremamente enriquecedora. As apresentações ofereceram insights valiosos e estar ao lado de grandes profissionais nos proporciona trocas de experiências que contribuem, e muito, em nosso dia a dia. Estou ansiosa pela terceira edição do evento,” diz Ana Luísa do Prado, Travel Sub Category Procurement Lead, Indirect Procurement da Syngenta, que esteve presente na edição do ano passado.

A VOLL ainda promove uma série de outros eventos ao longo do ano com o objetivo de expandir o conhecimento dos gestores de viagens e despesas corporativas e elevar o nível de performance do setor em todo país por meio da reflexão entre profissionais que são referência nesse mercado, abrindo um espaço para debates construtivos. “Hoje sabemos que a gestão de viagens e despesas reflete diretamente no desempenho dos colaboradores, nos resultados do negócio, na retenção de talentos e também na fidelização de clientes”, diz Luiz Moura, cofundador da VOLL e conselheiro de turismo da FecomercioSP.

‌



A Primeira Classe, por exemplo, é um encontro que traz sempre um ou uma profissional para falar a respeito de temas inovadores e um olhar 360º sobre o que há de mais atual no setor. Enquanto a Sala VIP acontece em um formato exclusivo, para no máximo 50 convidados de grandes empresas e com cargos de alta liderança em gestão de viagens corporativas, para apresentarem soluções inovadoras em suas áreas. “Esta terceira edição do Travel Connect será a maior realizada até hoje e está com uma programação imperdível, a qual será divulgada com mais detalhes em breve”, reforça Luiz.

Hoje, os mais de 700 mil usuários do app VOLL são atendidos 24/7, via canais diversos e em três idiomas (português, inglês e espanhol), por uma equipe especializada distribuída por todo o território nacional. A VOLL já foi investida pela Vivo e pela Localiza e é uma das integrantes do Ranking TOP 100 Open Scale Ups 2023. Dentre seus clientes, destacam-se Banco Itaú, CPFL Energia, iFood, Nubank, Cogna, Syngenta e Andrade Gutierrez. O Travel Connect 2024 é um evento exclusivo para profissionais de gestão de viagens, facilities e procurement. Para mais informações, acesse o site.