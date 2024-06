Volume de passageiros da LATAM no Brasil cresce próximo de 4% em maio Companhia transportou mais de 2,6 milhões de passageiros domésticos no País no mês, superando a marca registrada no mesmo período em 2023

LATAM: volume de passageiros no Brasil cresce 4% em maio (Vinicius Magalhaes)

A LATAM acaba de registrar a marca de 2,6 milhões de passageiros transportados em voos domésticos no Brasil em maio deste ano. O volume é 3,7% superior ao registrado no mesmo mês de 2023, quando a companhia alcançou a marca de 2,5 milhões de passageiros. É isso o que apontam os seus dados operacionais mais recentes. Mais eficiente e competitiva após a pandemia de Covid-19, a LATAM tem crescido de forma sustentável no Brasil.

“Os resultados de maio reafirmam o ano positivo da LATAM no Brasil, com aumento de demanda e oferta. Seguimos comprometidos em ampliar a capacidade da aviação brasileira e o acesso à aviação em todo o País”, comenta Aline Mafra, diretora de Vendas e Marketing da LATAM Brasil.

Neste mês, a LATAM obteve no Brasil um crescimento de 7,8% na sua demanda doméstica de passageiros medida em RPK¹ e ampliou em 2,9% a sua oferta doméstica de assentos medida em ASK² na comparação com o mesmo período de 2023.

LATAM É A COMPANHIA AÉREA QUE MAIS CRESCEU NO BRASIL DESDE A PANDEMIA

A LATAM tem como compromisso ampliar o acesso dos brasileiros à aviação. Por isso, considerando a operação de voos domésticos e internacionais, é a companhia aérea que mais cresceu no Brasil desde 2021.

Somente em 2023, quando transportou 33 milhões de passageiros domésticos no País, a LATAM viu crescer em 8% a sua operação em todo o território nacional, na comparação com 2022. O avanço tem uma razão: no último ano, 15 dos 17 novos aviões recebidos direto de fábrica pelo grupo LATAM foram direcionados para a sua operação brasileira.

Em 2024, a LATAM prevê a chegada de mais aviões e um novo crescimento ajustado de 8% a 10% na sua operação doméstica no Brasil, na comparação com 2023. Na prática, serão adicionados no País mais de 3 milhões de assentos da companhia no ano.

GRUPO LATAM TAMBÉM CRESCE EM MAIO DE 2024

Em maio de 2024, a demanda de passageiros (medida em RPK¹) de todo o grupo LATAM teve crescimento de 19,3% em relação ao mesmo mês de 2023. No mesmo período, a companhia promoveu aumento de 15,9% na sua oferta de assentos (medida em ASK²). Já na operação cargueira, a empresa ampliou em 12,4% a sua capacidade (medida em ATK³) em relação a maio de 2023.

Sobre o Grupo LATAM

A LATAM Airlines S.A. e suas subsidiárias são o principal grupo aéreo da América Latina, com presença em cinco mercados domésticos da região: Brasil, Chile, Colômbia, Equador e Peru, além de operações internacionais dentro da América Latina e para Europa, Oceania, Estados Unidos e o Caribe.

O grupo LATAM possui uma frota de aeronaves Boeing 767, 777 e 787 e Airbus A321, A320, A320neo e A319.

LATAM Cargo Chile, LATAM Cargo Colômbia e LATAM Cargo Brasil são as subsidiárias de carga do grupo LATAM, possuindo uma frota combinada de 19 aeronaves de carga. Essas subsidiárias de carga contam com acesso as aeronaves de passageiros do grupo e operam na rede do grupo LATAM, bem como em rotas internacionais exclusivas para transporte de cargas. Além disso, oferecem uma infraestrutura moderna e uma ampla variedade de serviços e opções de atendimento para atender às necessidades de seus clientes.









