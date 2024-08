Voo tem seis comissários feridos durante turbulência Incidente a bordo do Boeing 777-300ER da EVA Air ocorreu enquanto a refeição era servida Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 14/08/2024 - 11h23 (Atualizado em 14/08/2024 - 11h32 ) ‌



Boeing 777-300ER da Evai Air: turbulência com seis comissários feridos Reprodução/Redes sociais

Um voo da EVA Air sofreu forte turbulência no domingo (11 de agosto) em rota de Jacarta, na Indonésia, para Taipei, em Taiwan, deixando seis comissários de bordo feridos no incidente. Não há detalhes sobre a extensão dos ferimentos sofridos pelos tripulantes.

O canal de notícias taiwanês Formosa News relatou que o incidente aconteceu durante o serviço de refeições, cerca de duas horas após a decolagem do voo BR238.

“O incidente ocorreu às 16h55 de domingo, quando o voo BR238 da EVA de Jacarta para Taipei encontrou forte turbulência a uma altitude de 37.000 pés”, informou o Formosa News.

De acordo com a companhia aérea, a aeronave envolvida era um Boeing 777-300ER. O voo partiu de Jacarta às 14h48, horário local, no domingo, e pousou com segurança no Aeroporto Internacional de Taoyuan, Taiwan, às 21h16 do mesmo dia.

Em maio, um passageiro morreu de um suposto ataque cardíaco e 30 ficaram feridos depois que um voo da Singapore Airlines passou por uma turbulência severa, arremessando passageiros e tripulantes pela cabine e forçando o avião a pousar em Bangkok.

O voo de Londres com destino a Cingapura caiu em uma bolsa de ar enquanto a tripulação de cabine servia o café da manhã antes de enfrentar turbulência, levando os pilotos a solicitar um pouso de emergência.

Também em maio, 12 pessoas ficaram feridas depois que um voo da Qatar Airways de Doha para Dublin foi atingido por turbulência. O voo, que pousou em Dublin pouco antes das 13h, horário local, foi recebido por serviços de emergência, incluindo a polícia do aeroporto e o corpo de bombeiros e resgate.