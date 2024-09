Voos da Air Canada poderão ser cancelados por greve de pilotos Aérea se prepara para uma grande paralisação caso não consiga chegar a um acordo com a sindicato de Pilotos Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 11/09/2024 - 17h00 (Atualizado em 11/09/2024 - 17h00 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Air Canada: voos afetados em caso de possível greve de pilotos Lucas Batista

Com uma possível greve de pilotos se aproximando, a Air Canada está se prepara para suspender suas operações em uma paralisação que pode afetar dezenas de milhares de passageiros.

A maior companhia aérea do Canadá e a Air Line Pilots Association (ALPA), que representa mais de 5.000 aviadores da Air Canada, estão negociando as demandas salariais do sindicato. Os pilotos da Air Canada estão buscando uma espécie de equiparação com seus colegas americanos.

“O que a companhia aérea pode fazer é diminuir o impacto sobre os viajantes e é isso que a Air Canada está tentando fazer agora”, disse Frederic Dimanche, professor da Universidade Metropolitana de Toronto e diretor da Escola de Gestão de Hospitalidade e Turismo.

Segundo Dimanche, dar aos viajantes a oportunidade de remarcar seus voos ou oferecer-lhes créditos — como a Air Canada está fazendo — é “o mínimo” que a companhia aérea pode fazer.

‌



Se uma greve de 72 horas ou um aviso de lockout for emitido por qualquer uma das partes, a companhia aérea disse que cancelará progressivamente os voos ao longo de três dias, com uma suspensão completa das operações até quarta-feira, o que deve impactar 670 voos diários e mais de 110.000 passageiros.

Os voos regionais da Air Canada Express continuarão a operar, acrescentou, mas representam apenas 20% dos clientes diários da Air Canada e geralmente fazem conexão com voos maiores.

‌



Os cancelamentos podem começar já nesta sexta-feira, incluindo pacotes de férias e o aterramento de algumas aeronaves, alertou a companhia aérea. A Air Canada Cargo também notificou os transportadores de que, a partir dos próximos dias, não aceitará temporariamente certos itens, como animais vivos ou produtos perecíveis.