VSPCB lança campanha 'Stop Over SP / Topo Ver SP', para incentivar viajantes a prolongar sua estada em São Paulo Ação envolve a Azul, Gol e Latam e, com o Stopover, viajantes podem estender a parada na cidade por até três dias sem custo adicional no bilhete aéreo Luiz Fara Monteiro 27/08/2024 - 18h41



Campanha visa incentivar viajantes a prolongar sua estada em São Paulo Divulgação

Já está no ar a campanha Stop Over SP / Topo Ver SP, realizada pelo Visite São Paulo Convention Bureau e Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear), e que tem como objetivo estimular o viajante a prolongar sua estada em São Paulo por até três dias.

A ação envolve a Azul, Gol e Latam e, com o Stopover, viajantes podem estender a parada em São Paulo por até três dias sem custo adicional no bilhete aéreo.

“O Visite São Paulo, em conjunto com a Abear e com apoio da Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo, vem promovendo, por meio de campanhas, ativações, experiências, conteúdo e eventos, os destinos paulistas; e esta é mais uma fase da estratégia de comunicação, com foco no serviço de Stopover”, explica Toni Sando, presidente executivo da entidade. “Para os próximos meses, haverá ainda etapas de conversão de venda, conteúdo editorial, tecnologia, além de participação em feiras especializadas”, completa.

Para Fabio Zelenski, diretor de Marketing e Inovação, o tema é oportuno. “São Paulo é um destino bem estabelecido para negócios e eventos, mas tem toda uma diversidade que pode ser ainda mais explorada, seja na capital ou no interior, com praia, natureza, aventura, fé e muito mais. Tendo a capital paulista como conexão para outros voos, é uma oportunidade para que visitantes, de fato, ‘topem ver São Paulo’ antes de chegar a seu destino final”.

‌



A campanha foi criada pela Rino & Partners para o Visite São Paulo. Segundo Fernando Piccinini Jr., CCO da Rino, “as melhores ideias costumam estar na frente de nossos olhos, mas nem sempre percebemos rapidamente. O conceito nasceu quando dediquei algum tempo rabiscando Stop Over SP no papel até que vi Topo Ver SP. E percebemos que transformar StopoverSP em TopoverSP é algo inerente para São Paulo. Próprio e único, que, seguindo esse conceito, não funcionaria com outro destino”.

A campanha, que inclui filme de 30′, peças digitais e anúncios com imagens e ilustrações criadas pela BKDot dos pontos mais icônicos do Estado, pode ser conferida nas redes sociais da entidade.

‌



Sobre o SPCVB e Visite São Paulo

Constituído há 40 anos, o São Paulo Convention & Visitors Bureau é o primeiro CVB da América do Sul. É uma entidade privada, com mais de 500 associados, que atua na captação de eventos e apoio a seus organizadores, capacitação de profissionais para o setor e ampliação dos negócios no Estado.

‌



Com a marca Visite São Paulo, foca seu trabalho nos visitantes, criando o interesse de conhecer o que o Estado e a capital têm de melhor para ver e fazer, apoiando a melhoria dos serviços e do atendimento aos visitantes e também por meio de campanhas promocionais.