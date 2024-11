“World Class”: Turkish Airlines recebe prêmio pela quarta vez consecutiva pela APEX Companhia aérea também se destaca em Sustentabilidade com o prêmio “Best-In-Class” e recebe o “FTE Pioneer Award” por inovações no setor de transporte aéreo Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 05/11/2024 - 17h10 (Atualizado em 05/11/2024 - 17h10 ) twitter

Turkish Airlines: premiação da APEX KEVIN ROZNOWSKI 714.360.8118

A Turkish Airlines, companhia aérea que voa para mais países no mundo, foi premiada pela quarta vez consecutiva com o prestigiado prêmio "World Class", pela APEX (Airline Passenger Experience Association), mantendo-se entre as 10 melhores companhias aéreas do mundo a receber essa honraria.

Após rigorosas avaliações feitas por especialistas da indústria, o título de "World Class" foi concedido com base no desempenho em três categorias principais: Segurança e Bem-Estar, Serviço e Experiência do Cliente e Sustentabilidade. Em Sustentabilidade, a Turkish Airlines também foi distinguida como "Best-In-Class", em virtude do compromisso com a excelência na experiência do passageiro e na qualidade operacional.

Os prêmios foram entregues durante cerimônia na APEX/IFSA Global Expo, realizada no estado da Califórnia (EUA), e refletem o empenho da companhia em implementar práticas sustentáveis por meio de economia circular, digitalização e gestão de resíduos, entre outras iniciativas.

Além dessas conquistas, a companhia aérea turca também recebeu o "FTE Pioneer Award“, da Future Travel Experience (FTE), parte do grupo APEX. A cerimônia do FTE Global Airline Pioneer Awards, realizada em Los Angeles (EUA), onde premiou seis vencedores mundialmente, reconhecendo aqueles que estão à frente em inovação, melhorando a experiência do passageiro e avançando na indústria do transporte aéreo.

Comentando sobre os prêmios, o Presidente do Conselho e do Comitê Executivo da Turkish Airlines, Prof. Ahmet Bolat, afirmou: “estamos honrados, pois este triplo reconhecimento reforça nosso compromisso em melhorar a experiência dos passageiros, impulsionar a inovação e integrar práticas sustentáveis em todas as nossas operações, proporcionando uma experiência de classe mundial aos nossos clientes. Meu sincero agradecimento à família Turkish Airlines por tornar essas conquistas possíveis e aos nossos passageiros pela confiança em nossos serviços.”

O CEO do grupo APEX, Dr. Joe Leader, também destacou: “a Turkish Airlines tem redefinido constantemente o conceito de viagem de luxo, conquistando repetidamente o reconhecimento World Class da APEX. Sua incomparável rede global, aliada à experiência do passageiro, enriquecida pela mundialmente famosa hospitalidade turca, estabelece um padrão elevado de excelência. Com o lançamento da nova suíte Crystal Business Class em 2024, com maior privacidade, assentos mais amplos e design requintado, a Turkish Airlines continua a elevar os padrões das viagens premium, incorporando verdadeiramente a essência do APEX World Class by YATES+.”

